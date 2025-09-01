Maite Galdeano opina sobre la presunta infidelidad de Sofía Suescun

La relación entre Sofía Suescun y su pareja, Kiko Jiménez, ha atravesado por momentos convulsos. Recientemente han corrido los rumores de infidelidad por parte de la 'influencer' con Juan Faro, un creador de contenido en redes sociales. Según parece, Kiko Jiménez descubrió las "citas secretas" que mantenían los supuestos amantes, ocasionando una profunda crisis en la pareja televisiva.

Ante esta situación, muchos son los que se han acordado de Maite Galdeano, a quien siempre su yerno le ha parecido "un jeta". De hecho, siempre le ha culpado a él del distanciamiento con su hija, con la que no se habla desde hace más de un año. Sin embargo, de momento la navarra no ha aprovechado el filón para dar cera y, por ahora, se manteine alejada de la polémica.

Galdeano ha hecho su vida desde cero en Murcia y ahora no quiere saber nada de los platós de televisión, al menos por el momento.

Eugenio Viñas

Ante los rumores de montaje, el 'influencer' gallego niega que se trate de una farsa e insta a Suescun a que cuente su versión de los hechos, pero la respuesta de Sofía y su novio ha sido poner tierra de por medio y volar a la otra punta del planeta. Desde hace unos días se les ha podido ver disfrutando de unas vacaciones por Tailandia, como han mostrado en sus redes sociales con continuas publicaciones y 'stories'.

Galdeano: perdón

Desde que su hija le echase de casa y fuese por los programas de televisión suplicando que le perdonase, Maite no ha querido saber nada más de la influencer... y aunque se ha comprado un terreno en la misma urbanización que Sofía, ahora su vida está en Murcia.

Día a día

Prueba de ello son las imágenes que vemos del día a día de la Galdeano. Junto a dos amigos, Maite disfruta de la playa mientras mantiene conversaciones con ellos, quienes se han convertido en sus personas de confianza en este último año.

Mientras tanto, Sofía sigue su vida y ha roto definitivamente con su cordón umbilical.