Gran Hermano antes de Gran Hermano: los candidatos convivirán 24 horas y se podrá ver por televisión

25 años después de su estreno en España y tras 32 ediciones emitidas hasta la fecha, ‘Gran Hermano’ seguirá sorprendiendo a sus seguidores con el lanzamiento por primera vez en su historia, y antes del arranque de la vigésima edición de anónimos del reality, de un formato de convivencia 24 horas en directo que determinará la foto final de participantes: ‘Uno de GH20’.

Producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) y ofrecido íntegramente, en exclusiva y en abierto en Mediaset Infinity, el formato ofrecerá el día a día de un grupo de aspirantes seleccionados del casting de ‘Gran Hermano’ que se irán renovando cada semana con un gran objetivo final: uno de ellos se convertirá en concursante oficial de ‘Gran Hermano’, convivirá en la nueva casa del programa, en plena construcción, y optará a ganar los 300.000 euros del premio final de la nueva edición.

La convivencia de estos candidatos será ofrecida de forma gratuita por Mediaset Inifinity a través de dos señales 24 horas en directo, será analizada en dos galas semanales que conducirá la influencer, experta en realities y exparticipante de ‘Gran Hermano’ Nagore Robles y será condensada en resúmenes diarios. La audiencia tendrá un papel esencial: podrá votar por su favorito cada semana a través de la app de la plataforma. Por último, varios exparticipantes de ‘GH’ también serán parte activa de este nuevo formato ejerciendo como padrinos de los candidatos.

‘Gran Hermano: la mudanza’: la construcción del ‘corazón’ del ‘reality’

Una de las grandes novedades de la próxima edición de ‘Gran Hermano’ será la casa que acogerá la convivencia, que ha abandonado la mítica localidad de Guadalix de la Sierra para trasladarse a una nueva ubicación. Las claves del proceso de construcción del ‘corazón’ de ‘Gran Hermano’ y los recuerdos y testimonios de muchas de las personas que han dado y dan vida con sus historias a la casa centrarán ‘Gran Hermano: la mudanza’, programa especial producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) en exclusiva para la plataforma.

Los expertos que han intervenido en la obra desde diferentes áreas mostrarán tanto el proceso como el resultado final de la construcción. Además, exconcursantes de ediciones anteriores del reality develarán sus recuerdos y sus rincones favoritos de la casa en la que convivieron en el pasado.