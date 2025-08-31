Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los concursantes famosos confirmados para MasterChef Celebrity 10

Televisión Española estrena una nueva edición del concurso culinario esta semana

Concursantes MasterChef Celebrity

Concursantes MasterChef Celebrity / TVE

Isabel Rodríguez

MasterChef Celebrity 10 está a la vuelta de la esquina. La recta final del verano trae de nuevo uno de los concursos más exitosos de la televisión en todas sus ediciones, ya sea infantil, de participantes anónimos y concursantes famosos.

Este lunes 1 de septiembre a las 22.10 horas, Televisión Española emitirá el estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity tras la victoria de Inés Hernand en la entrega anterior. Un horario que, previsiblemente, cambiará a partir de la semana siguiente con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz volverán a ser los miembros del jurado y presentadores del formato culinario.

¿Quiénes son los concursantes de MasterChef Celebrity?

  • El presentador Quique Torito
  • El actor Alejo Sauras
  • La colaboradora de televisión y actriz Rosa Benito
  • La cantante y compositora Soraya Arnelas 
  • El exfutbolista Miguel Torres
  • Los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada
  • El cantante Juanjo Bona
  • La rapera Mala Rodriguez
  • La presentadora y guionista Valeria Ros
  • El músico y colaborador de Podría ser peor (Radio Nacional) Necko Vidal
  • La influencer y actriz Masi
  • La actriz y cantante Charo Reina
  • El humorista y actor David Amor
  • La periodista Valeria Vegas
  • El Ilusionista y mentalista Jorge Luengo

