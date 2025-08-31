Estos son los concursantes famosos confirmados para MasterChef Celebrity 10

MasterChef Celebrity 10 está a la vuelta de la esquina. La recta final del verano trae de nuevo uno de los concursos más exitosos de la televisión en todas sus ediciones, ya sea infantil, de participantes anónimos y concursantes famosos.

Este lunes 1 de septiembre a las 22.10 horas, Televisión Española emitirá el estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity tras la victoria de Inés Hernand en la entrega anterior. Un horario que, previsiblemente, cambiará a partir de la semana siguiente con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz volverán a ser los miembros del jurado y presentadores del formato culinario.

'Masterchef Celebrity' / RTVE

¿Quiénes son los concursantes de MasterChef Celebrity?