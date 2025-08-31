Estos son los concursantes famosos confirmados para MasterChef Celebrity 10
Televisión Española estrena una nueva edición del concurso culinario esta semana
MasterChef Celebrity 10 está a la vuelta de la esquina. La recta final del verano trae de nuevo uno de los concursos más exitosos de la televisión en todas sus ediciones, ya sea infantil, de participantes anónimos y concursantes famosos.
Este lunes 1 de septiembre a las 22.10 horas, Televisión Española emitirá el estreno de la nueva edición de MasterChef Celebrity tras la victoria de Inés Hernand en la entrega anterior. Un horario que, previsiblemente, cambiará a partir de la semana siguiente con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz volverán a ser los miembros del jurado y presentadores del formato culinario.
¿Quiénes son los concursantes de MasterChef Celebrity?
- El presentador Quique Torito
- El actor Alejo Sauras
- La colaboradora de televisión y actriz Rosa Benito
- La cantante y compositora Soraya Arnelas
- El exfutbolista Miguel Torres
- Los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada
- El cantante Juanjo Bona
- La rapera Mala Rodriguez
- La presentadora y guionista Valeria Ros
- El músico y colaborador de Podría ser peor (Radio Nacional) Necko Vidal
- La influencer y actriz Masi
- La actriz y cantante Charo Reina
- El humorista y actor David Amor
- La periodista Valeria Vegas
- El Ilusionista y mentalista Jorge Luengo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- DIRECTO | Zamora CF - Celta de Vigo B: sigue el debut rojiblanco con nosotros
- Un comentario en redes reabre el debate sobre las glorietas de Zamora
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- La 'pequeña alegría' de salvar los tejos milenarios de San Martín de Castañeda