Preocupación por el "brote" que le ha dado a Sofía Suescun en Tailandia: "Picado en el brazo"

Tierra de por medio, eso es lo que han puesto Sofía Suescun y Kiko Jiménez cuando han surgido rumores de infidelidad por parte de la 'influencer'. Hace unos días se la relacionó con el creador de contenido Juan Faro, pero la pareja ha decidido reforzar su relación y su imagen con un exótico y aventurero viaje a Tailandia.

Allí les ha pasado de todo, como tener que subirse a un árbol para evitar el ataque de unos perros: "Yo por un momento pensaba que iba a salirnos un tigre", contaba Sofía Suescun en Instagram. Por si fuera poco, desde hace varias semanas se queja de un brote de acné que se ha potenciado en tierras asiáticas, pero su guía en Bangkok ha dado con un remedio casero para los dichosos granos. Esto es lo que ha contado la 'influencer':

Sofía Suescun / INSTAGRAM / @sofiasuescun

"Antes de nada, ¿veis los granitos que me han salido? Ha sido un brote que me ha dado en las últimas semanas y justamente llevo días fijándome que muchas tailandesas llevan algo en la cara que pensaba que era crema solar. Le he preguntado a Kate (su guía) y me ha dicho que es una pomada que hacen ellas para el acné, y yo tal que así.

Entonces, nuestra guía le ha preguntado a una señora que la llevaba puesta, ha dejado su negocio aparcado para poder llevarme hasta el sitio donde podía conseguirla. De hecho, me la ha picado en el brazo antes por si tuviera reacción alérgica. ¡Y no me ha dado alergia! Así que para casa me la llevo, ya os contaré qué tal".

Biografía

Sofía Suescun Galdeano nació en Pamplona en 1996. Se dio a conocer en el panorama televisivo tras ganar Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018, dos de los 'reality shows' más famosos de Telecinco. Desde entonces se consolidó en Mediaset participando en otros programas, como Gran Hermano Dúo.

Aparte de los 'realities', Sofía se afianzó como colaboradora en distintos programas de Telecinco. Entre ellos destacano Mujeres y hombres y viceversa, Viva la vida, Ya es mediodía o Socialité. En 2021 su carrera profesional sufrió un revés, cuando fue apartada repentinamente de Mediaset, desapareciendo de la televisión hasta su reaparición en Supervivientes All Stars en 2024, donde quedó tercera finalista.

Sofía Suescun también ha desarrollado una sólida carrera como influencer, colaborando con marcas como Netflix, Starz Play y Shein. Desde marzo de 2025, ha retomado su presencia en Telecinco como presentadora de la sección de realities en Socialité, consolidando su papel como figura relevante en el entretenimiento y la comunicación digital en España.