Cena romántica y regreso a España: Aitana y Plex ponen fin a sus vacaciones en Indonesia

Aitana y Plex, la pareja del momento, ya están de regreso en España. Una pena para los seguidores de la cantante, el creador de contenido y los amantes de la prensa rosa, que estaban disfrutando sobremanera con cada imagen que subían a sus perfiles de redes sociales de su viaje romántico a Indonesia.

El propio 'youtuber' zamorano comparía una story en el avión de vuelta, tumbado en la cama de un compartimento privado de clase VIP de una conocida compañía aérea mientras disfruta de la película 'Minecraft'.

Aitana y Plex de vacaciones en Indonesia con amigos de ambos / Instagram

Pero más ha llamado la atención el despliegue de Plex para su última cena romántica en Indonesia. La propia Aitana subía a redes una imagen de una terraza con vistas al mar con una mesa para dos y un camino de pétalos que dirigía hacia un romántico 'I love you' decorado en el suelo. Ahora ya sabemos que el vídeo al atardecer que subió a redes la cantante catalana junto a una barandilla y unas cortinas estaba grabado por el propio Plex.

Para el terreno de humor ha quedado una imagen del guía que ha tenido la pareja en Indonesia, donde los seguidores de ambos han confirmado que Plex viaja con camiseta, en alusión a las constantes imágenes del zamorano durante el viaje con la camisa abierta o directamente sin ella. Desde luego, no tiene pudor a enseñar su torso, pero lo cierto es que Plex luce un estado físico envidiable desde que participó en La Velada del Año de 2024, cuando tuvo que ponerse en forma para enfrentarse a El Mariana.

Amor en Indonesia

Después de varias muestras de amor en público, sobre todo por parte de Aitana hacia Plex en sus conciertos en Madrid, quedaba por ver la confirmación oficial de su romance en forma de una fotografía juntos, y esta llegó en Tailandia. Fue Plex el que publicó un carrusel de imágenes del viaje, y en una de ellas la cantante catalana aparece abrazada a él por detrás, mejilla con mejilla. Una imagen divertida que derrocha complicidad y que los seguidores de ambos estaban deseando ver, aunque aún falte la subida de una imagen juntos por parte de Aitana en sus perfiles.