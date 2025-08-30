Arden las redes por la última convocatoria de la selección española de fútbol: "Broma pesada"

El entrenador de la Selección Española Masculina de Fútbol, Luis de la Fuente, comunicó ayer los 26 futbolistas seleccionados para disputar los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bulgaria y Turquía, que se celebrarán los días 4 y 7 de septiembre en Sofía y Konya, respectivamente.

La convocatoria apenas incluye novedades salvo la llamada al delantero Jesús Rodríguez, que juega en el Como 1907 entrenado por el exfutbolista Cesc Fábregas, con una dilatada carrera en el combinado nacional, incluyendo las victorias en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. También regresan tras sus lesiones de ligamentos cruzados Rodri (Manchester City) y Dani Carvajal (Real Madrid).

Quien no ha faltado a la convocatoria una vez más ha sido el delantero Álvaro Morata, que esta campaña juega también en el Como 1907. El capitán de la selección siempre ha sido uno de los futbolistas más criticados, aun cuando su rendimiento ha sido bueno, pero cuando falla las redes sociales se ceban con él, como sucedió en la final de la Liga de Naciones, cuando falló el penalti decisivo en la tanda contra Portugal.

Por eso, muchos usuarios de X se han preguntado si el rendimiento actual de Álvaro Morata justifica una convocatoria más con España. "Que Carreras, que no ha demostrado todavía nada, no vaya a la Selección lo puedo entender. Que Gonzalo, que ha marcado dos goles y que apenas juega, lo puedo entender. Que siga yendo Morata, no lo puedo entender y a estas alturas ya lo califico como broma pesada. Lamentable", ha escrito el usuario @DonShelby_

Morata se ha vuelto a colocar en el apartado de tendencias de X, donde han empezado a circular como la espuma 'memes' sobre el futbolista madrileño. Muchos hablan de un enamoramiento por parte de Luis de la Fuente y hasta hay quien lo llama "funcionario" en las convocatorias del combinado nacional. "Amiguismo por encima de meritocracia", ha añadido @Baniela82.

Convocatoria de la Selección Española Masculina de Fútbol

Porteros

Unai Simón (Athletic)

David Raya (Arsenal)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensores

Dani Carvajal (Real Madrid)

Pedro Porro (Tottenham)

Robin Le Normand (Atlético Madrid)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Dani Vivian (Athletic)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea)

Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Centrocampistas

Rodri (Man City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Fabián Ruiz (PSG)

Pedri (Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal)

Gavi (Barcelona)

Fermín López (Barcelona)

Delanteros