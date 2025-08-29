Ni rastro de Plex en las redes sociales de Aitana: la cantante oculta al 'youtuber' en sus publicaciones

Aitana y Plex están en boca de todos. Desde que se conoció su romance, todas las cámaras y los focos apuntan hacia la cantante catalana y el 'youtuber' zamorano. Al principio, cuando solo había rumores, los medios de comunicación tradicionales se preguntaban quién era ese tal Plex, pero ahora que su amor ya es público todo el mundo los conoce y los sigue a cada paso.

Su primera imagen juntos fue en un vídeo de Plex en un viaje a Japón y la consolidación del romance sucedió en el estadio Metropolitano, donde Aitana confesó ante miles de personas su amor por el zamorano, presente en el estadio. A los usuarios de redes sociales todavía les quedaba verlos juntos en una publicación. Esta oportunidad llegó primero con un carrusel compartido por Ana, la hermana del toresano; y después con una fotografía de Plex con Aitana abrazada a él.

El viaje que han hecho juntos a Indonesia ha marcado un antes y un después en su relación, ya que antes solo se los veía juntos en eventos públicos y a través del objetivo de los paparazzis. Precisamente, Plex confesó ante Jordi Wild en su 'podcast' el miedo y agobio que le supone estar sometido a esta presión mediática, pero según parece Aitana ya lo avanzó en su tema 'Superestrella', donde cuenta la relación entre una famosa y un ciudadano anónimo.

No es la primera vez que la exconcursante de Operación Triunfo habla de sus relaciones en una canción. Al igual que sucede con Taylor Swift, sus seguidores se dedican a analizar sus letras y vincularlas con antiguos ex, y así han descubierto que temas como '6 de febrero' o 'Duele un montón despedirme de ti', del disco 'Cuarto Azul', están dedicadas a Sebastián Yatra; igual que 'Cuando hables con él' va destinada al actor Miguel Bernardeu, con quien Aitana estuvo cuatro años.

Sin embargo, la catalana todavía parece reticente a mostrar a su nuevo novio en sus redes sociales. Ya sea por una cuestión de marketing o puramente personal, el caso es que Plex sí ha subido una foto con ella en Indonesia y Aitana no ha hecho lo mismo. En su lugar, en las últimas horas ha publicado un carrusel de fotos en lugares paradisiacos donde solo sale ella y alguna de sus amigas. "Este veranito ;')", ha escrito en la publicación. Sin duda, este viaje ha sido importante para Aitana, aunque aún se resista a mostrar a Plex en Instagram.