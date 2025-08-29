La letra de una canción de Aitana desata teorías sobre su relación con Plex

Que Aitana y Plex son la pareja del momento no se le escapa a nadie. La cantante catalana se ha convertido en la estrella musical más rutilante de España y el 'youtuber' zamorano arrasa en redes sociales con sus vídeos recorriendo el mundo y realizando desafíos extremos. Según parece, se conocieron en un viaje en Japón y el resto es la historia de uno de los amores más seguidos de los últimos tiempos.

Al principio ocultaron su noviazgo, evitaban verse juntos en público y no publicaban nada en redes sociales, pero llegado un punto se hartaron de esconderse y su amor vio la luz. La confirmación absoluta fue la asistencia de Plex a uno de los conciertos de Aitana en el estadio Metropolitano, donde la exconcursante de Operación Triunfo le dedicó un agradecimiento al término del mismo y confesó su amor ante las miles de personas que asistieron a la cita.

Solo quedaba que publicaran contenido juntos en redes sociales y ha sucedido en su reciente viaje a Indonesia. Primero fue Ana, la hermana del 'youtuber' zamorano, quien compartió un carrusel de fotografías en el que aparece la cantante, y luego fue el propio Plex quien subió una imagen con Aitana abrazada a él: la confirmación definitiva de que están muy enamorados y no les importa mostrarlo.

Sin embargo, aún hay quien no termina de creerse su romance. Una usuaria de redes sociales teoriza que la catalana ha descrito el origen de su relación con Plex a raíz de lo que describe la letra de una de las canciones del disco 'Cuarto Azul', último trabajo de la exconcursante de OT. El tema 'Superestrella' narra la historia de una cantante famosa y un ciudadano anónimo que se enamora de ella y no pone reparos a las desventajas que conlleva salir con una persona famosa. Esto es lo que dice la canción:

Supongo que no lo he pensado bien Pero mañana seremos noticia en la TV Que seas tú a quien le cuente mis mentiras Tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida Y no sé qué diablos estamos haciendo No te conozco, pero me estoy muriendo Fuck Vámonos ya de aquí, hoy soy toda para ti Él me dice que quiere divertirse Yo le digo que los rumores vuelan Él me dice que no le importa estar Con una superestrella Yo le digo que: "¿Dónde tú has salido?" Él me dice que quiere estar conmigo Yo le digo que no es fácil enamorarse De una superestrella (superestrella)

"El hecho de que Aitana le escribiera esto a Plex aún no lo supero", ha escrito la usuaria de X BOLERISTA (@laneferg). En el vídeo que ha subido se ven imágenes y cortes de Plex y Aitana juntos mientras suena la canción 'Superestrella'. ¿Será verdad que esta canción narra su relación? No es la primera vez que Aitana dedica un tema a un amor o un ex, como ocurre con 'Cuando hables con él', dirigida a su periplo junto al actor Miguel Bernardeu.