Josep Pedrerol y Edu Aguirre incendian las redes con sus polémicas apuestas de la temporada

El pasado viernes 15 de agosto comenzó LaLiga 2025/26, y como es habitual, los aficionados no han perdido tiempo en lanzar sus apuestas sobre quiénes podrían proclamarse campeones.

Con el arranque de la nueva temporada de fútbol, Josep Pedrerol y Edu Aguirre no se han quedado atrás y ya han hecho públicas sus predicciones en 'El Chiringuito', uno de los programas deportivos más populares de la televisión española.

El presentador del formato apostó por el Real Madrid como campeón de LaLiga, por el Athletic Club como ganador de la Copa del Rey y por el FC Barcelona como campeón de la Champions League.

Sin embargo, Edu Aguirre solo coincidió con Pedrerol en el campeón de LaLiga, aunque también apuesta por el club blanco como campeón de la Champions League. No obstante, el madrileño cree que el Barça conseguirá levantar el trofeo de la Copa del Rey.

El equipo revelación para Aguirre es el Real Oviedo, que acaba de ascender a Primera División tras 24 años en Segunda, mientras que para Pedrerol es el Espanyol.

Respecto a la decepción de la temporada, ambos coinciden en que será el Atlético de Madrid.

En cuanto al Balón de Oro, el presentador aseguró que será Ousmane Dembélé, mientras que el colaborador apuesta por "KM10", Kylian Mbappé.

Las predicciones de los periodistas han abierto el debate entre los aficionados: "No va a acertar ni una", "Eres muy predecible" o "Nunca adivinas", son algunos de los comentarios más repetidos.