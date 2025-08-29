'El Hormiguero' arranca la temporada con un exnovio de Aitana como invitado mientras deja fuera la sección de Plex

El inicio del mes de septiembre coincide en lunes, una fecha ideal para dar pistoletazo de salida a la nueva temporada televisiva en España. Los programas ultiman sus últimos detalles, preparándose para una larga campaña en la que el objetivo será adueñarse de la audiencia y batir a la competencia en la misma franja horaria.

Uno de los espacios más veteranos y populares de la televisión en España es 'El Hormiguero', que se emite de lunes a jueves a las 21.45 horas, la franja horaria más codiciada por los anunciantes. El año pasado mantuvo una interesante batalla con 'La Revuelta', de Televisión Española, pero tras varias semanas de contienda, el programa de Pablo Motos terminó por llevarse el gato al agua.

A pesar de llevar en antena desde 2006 (se estrenó en Cuatro y en 2011 fichó por Antena 3), la temporada 2025/2026 trae novedades. Este año incorpora a la creadora de contenido de humor en redes sociales Esperansa Grasia y la nueva sección de Juan Carlos Ortega, especialista en radio que ahora da el salto a la televisión.

'El Hormiguero' también ha anunciado los invitados de su primera semana de emisión, cuando contará con la presencia de Bertín y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez-Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, o Mika serán otros de los invitados que participarán en el programa en la nueva temporada.

Según ha anunciado el propio programa, otro de los artistas que visitarán el programa de Pablo Motos en los próximos meses será el cantante Sebastián Yatra. El colombiano mantuvo una breve pero intensa relación amorosa con Aitana Ocaña que los llevó a grabar varias canciones juntos e incluso a protagonizar un romántico videoclip para el tema 'Akureyri'.

Plex y Aitana, la pareja del momento

Quien no estará en la nueva andanza de 'El Hormiguero' es el actual novio de Aitana, el 'youtuber' zamorano Plex. El toresano tuvo el año pasado una sección llamada 'Los retos de Plex', donde realizó desafíos extremos en un intento del programa por enganchar a la audiencia adolescente y juvenil que sigue al creador de contenido en redes sociales. En cambio, esta sección no se consolidó y ambas partes han decidido separar sus caminos.

Mientras tanto, Plex sigue de dulce, disfrutando de su relación con Aitana en tierras lejanas y programando nuevos retos profesionales que lo llevarán a viajar de nuevo por todo el mundo. Por su parte, la cantante catalana prepara nuevos conciertos para llevar su último disco, 'Cuarto Azul', por todo el planeta.