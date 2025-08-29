La carta de amor y amistad de Dani Martin a Verónica Echegui tras su muerte: "Ojalá no haberte visto hoy"

El lunes 42 velas se apagaron demasiado pronto. El mundo del cine español está de luto tras la inesperada muerte de Verónica Echegui, una de las actrices más intensas, libres y auténticas de su generación. Y entre todos los mensajes que inundaron las redes, hubo uno que dejó a todos con el corazón encogido: la carta que escribió Dani Martín, compañero de Verónica en 'Yo soy la Juani' y, durante un tiempo, la otra mitad de la pareja de moda del cine español.

Sí, hablamos de aquella película de Bigas Luna que convirtió a ambos en iconos de toda una generación. Dani dejaba la música para ponerse frente a la cámara, y a su lado brillaba ella: La Juani, la mujer que se comía la pantalla. Desde entonces, aunque cada uno siguió su camino, siempre quedó ese lazo invisible que les unía. Y ahora, tras el duro golpe, Dani ha necesitado varias horas para reunir fuerzas y escribirle unas palabras. El resultado: una carta que ha emocionado a todo el mundo.

"La Vero era mucha Vero"

El exCanto del Loco comenzó recordando lo que significó trabajar con ella: "La Vero era la Penélope de 'Jamón Jamón', la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola Flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero".

En su mensaje, Dani no escatima en metáforas. Así era Verónica para él: un torbellino de energía y sensibilidad que lo marcó para siempre. "A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía, que se llama estar vivos".

El encuentro más duro

Lo más desgarrador de la carta llegó cuando Dani confesó que había vuelto a ver a Verónica… pero no de la manera que hubiese querido: "y Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así".

La crudeza de esas palabras dejó en shock a todos sus seguidores. Dani le habló directamente, como si aún pudiera escucharle: "Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa. Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto". Un adiós entre lágrimas, cargado de amor y gratitud.

El cantante cerró la carta con un guiño a esa complicidad que siempre les unió: "La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche". Y terminaba con unos versos que parecen escritos para ella: "Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor. Para que cuando cante llegar a tu corazón".

Una estrella que brillará siempre

El vacío que deja Verónica Echegui es inmenso. Tenía solo 42 años, pero su paso por el cine y la televisión ya la había convertido en una de esas actrices imposibles de olvidar.

La mejor definición quizá la dio Dani Martín en su carta: "La Vero era mucha Vero". Y así seguirá siendo, porque su energía, su talento y su forma única de vivir se quedan para siempre en la memoria de quienes la quisieron y la admiraron. Un adiós prematuro que duele. Mucho.