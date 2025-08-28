La reconciliación de Sofía Suescun y su novio en Tailandia casi acaba en desgracia: "Vivos de milagro"

Tiempos convulsos para Sofía Suescun y su pareja, Kiko Jiménez. Racientemente han corrido los rumores de infidelidad por parte de la 'influencer' con Juan Faro, un creador de contenido en redes sociales. Según parece, Kiko Jiménez descubrió las "citas secretas" que mantenían los supuestos amantes, ocasionando una profunda crisis en la pareja televisiva.

Ante los rumores de montaje, el 'influencer' gallego niega que se trate de una farsa e insta a Suescun a que cuente su versión de los hechos, pero la respuesta de Sofía y su novio ha sido poner tierra de por medio y volar a la otra punta del planeta. Desde hace unos días se les ha podido ver disfrutando de unas vacaciones por Tailandia, como han mostrado en sus redes sociales con continuas publicaciones y 'stories'.

Pero ha sido uno de sus últimos vídeos el que ha zanjado la posible disputa entre ambos. En él se los ve jugando, abrazándose, besándose..., aclarando que su romance continúa muy vivo: "No son perfectos, pero juntos son invencibles", han escrito en la publicación". Habrá que estar atentos en las próximas semanas al desarrollo de la historia, pero parece que ambos apuestan por continuar con su relación.

De todas formas, en septiembre comienza la nueva temporada televisiva, y muchos usuarios de redes sociales creen que se trata de una pantomima para generar conversación y tener algo que contar en los platós, donde tanto Sofía Suescun como Kiko Jiménez comparecen con frecuencia, ganándose la vida en programas del corazón y tertulias.

Playa paradisiaca

Hasta entonces, seguirán disfrutando de su viaje por Tailandia degustando la gastronomía local, descubriendo su cultura y disfrutando de sus playas paradisiacas. Precisamente, en la búsqueda de "la playa más recóndita de la isla" de Koh Tao han terminado exhaustos, como ha publicado Sofía Suescun en 'stories'. En una de sus últimas fotos aparece tirada en la arena y con la lengua fuera, con un texto que dice: "Diossss chicxs. Vivos de milagro. Llegamos a la playa secreta".