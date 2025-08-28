Estreno inminente
Antena 3 lanza 'Juego de pelotas' con una presentadora de TVE como concursante y una promesa: "Nos vamos a mojar"
La cadena pone fecha de estreno al concurso presentado por Juanra Bonet en el que participarán famosos como Melody, Rosa López o Blas Cantó.
Redacción Yotele
Antena 3 se lanza a la piscina y pone fecha de estreno a 'Juego de pelotas', su nuevo concurso con Juanra Bonet que combina concursantes anónimos y famosos y en el que, tal y como se aprecia en la promo, podremos ver a una presentadora de TVE como concursante.
Será el próximo miércoles a las 22:50 horas, después de 'El Hormiguero', cuando el presentador ponga en marcha las gigantes pelotas que hay en el plató y que prometen hacer caer al agua a rostros conocidos de la talla de Susi Caramelo, El Monaguillo, Blas Cantó, Melody o Henar Álvarez, la conductora de 'Al cielo con ella' en La 2 de TVE. Además, también se dejan ver en la promo lanzada por la cadena Agustín Jiménez que anuncia que "nos vamos a mojar", David Fernández o Angy.
Así es 'Juego de pelotas'
'Juego de pelotas' reta en cada entrega a un equipo de cinco amigos o familiares a competir por un premio. Cada uno se situará sobre una plataforma, donde deberá responder correctamente a diez preguntas amenazado por seis bolas gigantes. Por cada cuestión, el concursante tendrá que elegir entre seis opciones, vinculada cada una de ellas a una de las pelotas. Si acierta, la pelota se detiene. Pero si se falla, esta arrolla al participante y le lanza a la piscina.
Toda pregunta tiene tantas respuestas correctas como jugadores quedan a la plataforma. La clave para los equipos es mantenerse con el mayor número de jugadores posibles sobre la plataforma. En la décima pregunta de la ronda les puede hacer ganar un montante de 25.000 euros. Risas, emoción, competitividad y mucho sentido del humor es lo que promete este nuevo formato que combinará participantes famosos y anónimos.
