Estas son las tarifas más baratas para ver el fútbol en casa: precios récord para esta temporada

El precio por acudir a ver in situ un partido de fútbol no es asumible para muchas familias, y ahora tampoco lo es verlo por televisión a tenor de la subida de las tarifas para esta temporada (un 3% más), y más teniendo en cuenta que el fútbol ha duplicado prácticamente su precio en los últimos diez años.

¿Quién ofrece el fútbol esta temporada 2024/25?

El panorama de opciones para verlo no cambia en exceso con respecto al de los tres últimos años: Movistar, Orange y DAZN. Pero sí se suman ciertas novedades a la hora de elegir y también en lo que a precios se refi ere.

Movistar y Orange seguirán siendo las dos únicas opciones en las que se va a poder ver todo el fútbol: el de Primera y el de Segunda además de competiciones europeas como la Champions League, la Europa League, la Conference League, la Bundesliga y Series A. En el operador azul, se puede elegir por competición; mientras que en Orange se incluye directamente todo el fútbol.

Por su parte, DAZN, mantiene la misma estrategia que la temporada anterior. Lo que ha cambiado son sus precios. La plataforma de streaming va a emitir cinco partidos por jornada durante 35 jornadas. Es decir, DAZN emitirá 175 partidos de los 380 que hay a lo largo de toda la temporada, lo que se traduce en un 46% aproximadamente. Además, va a ofrecer todos los resúmenes de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion y, dependiendo del paquete que se elija, otros deportes como MotoGP, F1, baloncesto o tenis, entre otros. No cuenta, sin embargo, con competiciones europeas como la Champions, la Europa League, Conference League, Bundesliga y Series A, a excepción de la Premier League.

Y el partido en abierto de Primera División —que antes se podía ver a través del canal GOL Play— se podrá ver este año de forma completamente gratuita en DAZN. Pero, para ello, es necesario registrarse.

Claves del fútbol 2025/26

● Ver el fútbol en Orange esta temporada es más caro que en la anterior: de media, las tarifas aumentan unos 280€ al año.

● Movistar, por su parte, sube precios pero lo hace más tímidamente. De media, los usuarios tendrán que pagar 19 euros más al año por ver el fútbol.

● Sin embargo, Orange tiene la opción más económica para disfrutar de todo el fútbol —incluyendo Liga y Champions— a lo largo de la temporada 25/26. La tarifa más barata —solo con fibra— sale por 972€ al año; mientras que en el operador azul —con fibra y móvil— alcanza los 1.380€.

● La novedad en la permanencia llega este año de la mano de Orange: no tiene en ninguna de sus tarifas de fibra y móvil, mientras que el año pasado sí que exigía un compromiso en el operador de 12 meses. Mientras tanto, Movistar mantiene la misma política en torno a esta cuestión: no hay permanencia en ninguna de sus tarifas.

● En DAZN, los planes son los mismos que en la temporada anterior. Lo que ha variado son sus precios. En el plan DAZN Premium —antiguo DAZN Total—, ha subido precios en todas sus modalidades de pago; mientras que en el plan DAZN Fútbol, por el contrario, ha bajado.

El delantero del Athletic Club Nico Williams (d), pelea una posesión con el centrocampista del Rayo, Pedro Díaz, durante el encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el Athletic Club y el Rayo Vallecano en San Mamés, este lunes. EFE/ Luis Tejido. (Rayo) (Athletic Bilbao) / LUIS TEJIDO / EFE

En Movistar, ver el fútbol esta temporada cuesta de media 1.413,75€ al año para aquellos que no son clientes; mientras que en la anterior se pagaba de media anualmente 1.394,55€, según la base de datos de Roams, plataforma que ayuda al consumidor a optimizar servicios básicos de energía, seguros, telefonía o alarmas. Es decir, quién quiera ver el fútbol en el operador azul, tendrá que pagar de media 19,20€ más al año. Esto de media, porque si nos fijamos en el catálogo, es cierto que la mayor parte de tarifas suben de precio, pero también hay algunas que bajan.

De las 16 tarifas con fútbol que cuenta para esta temporada en su tarifario —ha reducido en cuatro frente al año pasado cuando contaba con un total de 20 tarifas con fútbol—, 11 de ellas suben de precio. La subida depende de cada tarifa, pero la horquilla va desde los 13 euros anuales hasta los 238€/año. Por el contrario, hay tarifas que bajan de precio, en concreto, cinco de ellas. Y aquí la reducción está entre 82€ y 154 euros al año.

Y al igual que ya hizo el año pasado, el operador azul vuelve a premiar a sus ya clientes. En este caso, aquellos que quieran ver todo el fútbol esta temporada, se ahorrarán 14 euros mensuales —o lo que es lo mismo 168€/año— al añadir el pack de ‘Todo el fútbol’ a su tarifa de fibra y móvil.

“Dependiendo de la tarifa de base, con fibra y móvil, que se escoja —Movistar Base, Max, Ilimitado x2 o x4—, la cuota mensual variará. Pero, de media, un cliente nuevo pagará unos 139,25 euros mensuales; mientras que para aquel que ya sea cliente del operador, la cuota media se sitúa en 125,25€/mes”, señala Rodrigo San Martín, experto en telefonía de Roams.

El delantero del Celta de Vigo Ferran Jutglà (2i) lucha por el balón con el centrocampista del Getafe Luis Milla (i) durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio de Balaídos en Vigo. EFE/ Salvador Sas. (celta) (Getafe) / Salvador Sas / EFE

Además de esto, el operador azul ha llevado a cabo ciertos cambios como:

● En la tarifa Movistar Ilimitado x4, no es obligatorio añadir Movistar Plus+, lo que implica que la cuota mensual se reduce en 13€. Esto tanto para quién ya es cliente del operador azul como para aquel que aún no lo es.

● En las tarifas Movistar Base y Movistar Max, han mejorado las condiciones de las líneas móviles. En la Base, la primera línea móvil pasa de 30GB en la temporada anterior a 60GB. Y en la Max, la primera línea móvil también aumenta gigas: de 100GB el año pasado a GB ilimitados este año.

Movistar / Archivo

Ha cambiado las condiciones del fijo en ocho de sus tarifas —concretamente, todas aquellas combinaciones que incluyen la tarifa Movistar Base y Movistar Max—. En cualquiera de ellas, existen minutos ilimitados a fijos, pero las llamadas de fijo a móvil se cobran.

En cualquier caso, en Movistar se puede conseguir todo el fútbol este año desde 115€/mes, mientras que en la temporada anterior el coste mínimo por ver todas estas competiciones futbolísticas era de 99,90€/mes, lo que supone una diferencia de 15,10€. Este precio mínimo por ver todo el fútbol no solo aumenta considerablemente frente al del año pasado, sino que también supera al de la temporada 2023/24 —cuando se podía contratar todo el fútbol por un mínimo de 113,90€/mes—.

En cuanto a Orange, el operador ha aumentado su catálogo de tarifas. Ha pasado de contar con 9 el año pasado a disponer de 13 para la presente temporada. Y en todas ellas, aumenta el precio. En la temporada anterior, contratar el fútbol con el operador naranja costaba de media unos 1.385€ al año, y este año el coste se sitúa en 1.672€/año. Es decir, un 18% más, según datos de Roams.

Orange. / Archivo

Por tarifas, la que más aumenta frente a la temporada anterior es la Love Fútbol con tres OTT —donde puedes elegir entre Netfl ix, Prime, Disney+ o HBO Max— y que lleva DAZN Pro incluido. En concreto, quién contrate esta tarifa, tendrá que pagar 521€ más al año de lo que costaba en la temporada anterior. “Esta diferencia de precio se debe principalmente a que este año Orange no cuenta con promos como sí las tenía el año pasado, normalmente durante los tres primeros meses”, manifi esta San Martín.

La que menos sube es la tarifa que lleva solo fibra y fútbol -sin incluir línea móvil—. Y lo hace en ‘tan solo’ 60 céntimos, pero eso sí, es la única tarifa de todo su catálogo en la que hay que cumplir compromiso de permanencia (12 meses). Sin embargo, si nos centramos en tarifas de fibra y móvil, la que menos aumenta de precio de una temporada a otra es la Love Fútbol con una OTT. Si el año pasado, contratarla salía por 1.182€/año, esta temporada cuesta 1.212€/año, por tanto, 30€ más al año.

Además de la diferencia de precio, Orange presenta una novedad importante esta temporada: se trata de la permanencia. El año pasado, el operador naranja exigía 12 meses de permanencia en todas sus tarifas; mientras que este año no hay permanencia en ninguna de sus tarifas con fibra y móvil. Hay una excepción, y es la tarifa de Fibra 1 Gb y fútbol, que, como su propio nombre indica, únicamente incluye servicio de ffibray en este sí hay que cumplir compromiso de 12 meses.

Y otra diferencia con respecto a la temporada anterior es que este año Orange da la oportunidad al consumidor de elegir las plataformas de streaming que quiere añadir a su tarifa. Sin embargo, en la temporada anterior, la OTT venía prefijada en la propia tarifa —bien fuese solo Netflix, o Disney+ y Prime—. La plataforma que no estaba en la temporada anterior era HBO MAX, ni tampoco incluían DAZN Pro, como sí lo hacen este año en algunas de ellas.

¿Cuáles son las tarifas más económicas para ver el fútbol?

Dentro de todas las tarifas convergentes que hay ahora mismo en el mercado, las opciones más económicas para ver el fútbol vuelven a ser la Tarifa Movistar Base + Todo el fútbol y la Love Fútbol de Orange. “Dentro de los packs convergentes, ambas tarifas son las más completas relación calidad-precio al incluir todos los servicios que necesitas tanto para casa con la fibra y el fijo como para el móvil además de todo el fútbol nacional y europeo, y otros contenidos en streaming”, destaca San Martín.

Ahora bien, todos sabemos que tanto LaLiga como la Champions no duran 12 meses como tal. Ambas competiciones suelen finalizar en el mes de mayo. Y, en ese sentido, el compromiso de permanencia es clave. Teniendo en cuenta que, para esta temporada, ninguna de las tarifas de fibra y móvil cuentan con permanencia, “siempre existe la posibilidad de darse de baja del servicio, para evitar pagar más dinero”, opina San Martín.

Además de Movistar y Orange, también existe la posibilidad de ver parte de la competición de LaLiga en DAZN a través de dos de sus planes: en el plan DAZN Fútbol y en el plan DAZN Premium -este incluye a su vez otros deportes-. En ambos casos, hay varias modalidades de pago que marcan la diferencia en cuanto al precio.

En el plan DAZN Fútbol, que solo incluye fútbol:

Pago mensual → 29,99€/mes y permite darlo de baja cuando se quiera. El precio no ha variado respecto al año pasado.

Pago anual, el cual implica un compromiso de permanencia de 12 meses. Hay dos opciones a la hora de pagar:

○ Pago fraccionado → 14,99€/mes. Total: 179,88€/año. Se paga mes a mes. Este año, la cuota es mucho más barata que el año pasado. Concretamente, el ahorro es de 60 euros al año, ya que en la temporada anterior era de 239,88€/año.

○ Pago único → 13,83€/mes. Total: 165,99€/año. Aquí el cargo en cuenta se hace una única vez. Y también se ahorra frente al año pasado -54 euros menos al año-, ya que la suscripción costaba 219,99€/año.

En el plan DAZN Premium, donde además de fútbol, se incluyen otras competiciones como F1, MotoGP, Premier League, Liga F o UWCL. Aquí también existen las mismas modalidades de pago que en el plan DAZN Fútbol y, en este caso, todas ellas han aumentado frente a la temporada anterior:

● Pago mensual → 44,99€/mes frente a los 39,99€/mes que costaba en la 24/25. Aquí el aumento es de 5€/año.

● En el pago anual, hay igualmente dos modalidades de pago:

○ Pago fraccionado → 31,99€/mes. Total: 383,88€/año. Sin embargo, el año pasado la cuota era de 29,99€/mes, lo que supone un aumento de 24 euros anuales. ○ Pago único → 351,99€/año, mientras que el año pasado era de 329,99€/año, es decir, 22 euros más al año.

En conclusión, el panorama de opciones para ver el fútbol no dista del que existía el año pasado. En lo que sí hay diferencias es en el precio. Por lo que, para cualquier aficionado a este deporte, la tarea de elegir marcará ‘dicha diferencia’.