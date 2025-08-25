Sale a la luz el mensaje clave que destapó la infidelidad de Sofía Suescun: "Eso hace estallar la relación por los aires"

La relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa uno de sus momentos más críticos. Desde hace días, los rumores de una supuesta infidelidad de la influencer con Juan Faro han puesto a la pareja en el ojo del huracán. La noticia, desvelada por la revista 'Lecturas', ha provocado que ambos opten por recluirse en su vivienda de Valdemorillo y guardar absoluto silencio.

Según apuntan diversos medios, Kiko habría descubierto las llamadas "citas secretas" entre su pareja y el creador de contenido gallego, lo que ha ocasionado una profunda crisis en la pareja, justo cuando Sofía también atraviesa tensiones familiares con su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian Suescun. Mientras, el influencer gallego ha negado que sea un montaje y ha animado a la protagonista de la historia a dar su versión de los hechos.

Lejos de pronunciarse, la pareja ha optado por poner tierra de por medio y hacer un viaje a Tailandia por motivos profesionales.

Aquí mientra tanto, la bola informativa sigue creciendo y todo apunta a que fue el propio Juan Faro quien habría avisado a Kiko Jiménez de que su novia mantenía una relación paralela con él. Algo que habría acabado con una momumental bronca entre la pareja.

Los inicios del affaire

"Ellos se conocen por redes sociales, Sofía empieza a hablar con Juan Faro, ella se ilusiona hasta el punto de querer algo más con él. Juan no le promete nada, Sofía tiene pareja, por lo cual no se cierra a conocerla, pero sería importante que Sofía cerrase esa relación para poder iniciar otra con él. Los dos están en momentos vitales diferentes, Juan no puede prometer una relación de larga duración con Sofía y ella no da ese paso".