Las redes estallan: una vecina de León arremete contra Cataluña mientras su pueblo sufre los incendios

España vive el peor verano de incendios de las últimas tres décadas. Ya son más de 350.000 hectáreas arrasadas por las llamas, miles de personas evacuadas y varias víctimas mortales.

La oleada de incendios forestales han puesto en jaque a los servicios de emergencia y han sorprendido a los ciudadanos. Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias son las comunidades más afectadas.

Los medios de comunicación actualizan constantemente las últimas noticias sobre la situación y entrevistan a diferentes expertos y a ciudadanos afectados para que expliquen su punto de vista.

Una mujer intervino en directo en 'Espejo Público' para hablar sobre lo que está ocurriendo en Oencia, su pueblo, situado en León y que, según datos del INE de 2024, cuenta con una población de 277 habitantes.

La vecina, desesperada, lamentó los incendios: "Nuestras raíces, todo, donde vivieron mis padres, mis abuelos, toda nuestra familia, y les ha costado el sudor de su frente, han pagado impuestos y nosotros también los estamos pagando por lo que tenemos".

Sin embargo, la mujer explotó contra Cataluña: "Quiero que me ayuden aquí igual que en Catalunya, lo mismito. No quiero ni más ni menos. Las Comunidades Autónomas no hacen falta para nada, porque luego pasa esto, ciudadanos de primera y de segunda".

Mostrándose indignada, la oencina siguió con su discurso: "Yo soy de aquí y soy de allí, y quiero lo mismo para aquí que para allí. Donde yo esté que me ayuden, porque pago. ¿Dónde están los bomberos? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué somos una aldea? ¿No pagamos? No queremos morirnos".

Estas palabras han causado indignación en redes sociales, ya que consideran que se trata de catalanofobia: "Hagamos lo que hagamos, nos odiarán siempre", "Si esta señora pagara los mismos impuestos que los catalanes, fliparía", "¿Qué tendrá que ver Cataluña en este tema?", o "Esto es alucinante, ¿qué culpa tendremos los catalanes de la incompetencia de la junta de Castilla y León?".