Cristina Castaño, madre a los 46 años: “Mi bebé y yo ya estamos juntos”

La mayor alegría y la más grande las tristezas. Un día antes de que se conociera el fallecimiento de Verónica Echegui, otra actriz, como Cristina Castaño, anunció en Instagram que había sido madre por primera vez a sus 46 años. En esta red social, la protagonista de ‘La que se avecina’ publicó un texto de lo más emocionante y sentido. Dice así:

“Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres preciosoooo… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi). Quiero agradecer a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo @quironsalud el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital.-

Ahora, la mención especial es para dos personas:

Por un lado, mi hermana Marga , que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. GRACIAS SIEMPRE, HERMANA.

Y la otra mención de honor es para mi ginecóloga @dra.alexandra.henriquez, con la que estaba segura que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a Luz a mi hijo. GRACIAS ETERNAS, AMIGA".

Su admiración por el Papa

Tras el fallecimiento del Papa fueron muchos los personajes públicos que enviaron mensajes de condolencia. Una de ellas fue Cristina Castaño, que subió una foto con el sumo pontífice a Instagram con estas bonitas palabras: “Muere el Papa Francisco y quisiera dar mi más sentido pésame a todos aquellos para los que fue luz y guía. Mi viaje al Vaticano para conocerle hace ya casi un año marcó un antes y un después en mi vida por muchos motivos y esos días quedarán grabados para siempre en mi corazón”.

Otro actor que se acordó de Francisco fue Antonio Banderas. “Muere el papa Francisco, muere un hombre que al frente de la iglesia católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados”, comentó en la misma red social el famoso actor malagueño.