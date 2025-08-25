‘La Caza. Irati’: ya hay fecha para el estreno de la cuarta temporada

La cuarta temporada de ‘La Caza’ transcurre en la selva de Irati (Navarra). “Más de 20.000 hectáreas de bosque que convierten a nuestra selva en uno de los parajes naturales más grandes de Europa”, explican en Movistar Plus+.

En esta entrega, un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa.

El teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el Cuerpo. Pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos que, después de perder a Víctor (su expareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

La ayuda de Sara será clave, pues los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati y, por primera vez, los investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas.

La fecha de estreno de ‘La Caza. Irati’ será el próximo 4 de septiembre. En esta nueva temporada, hay varias caras nuevas, como son las de Silvia Alonso, Eloy Azorín o Ángela Cremonte. El elenco lo completan Megan Montaner y Félix Gómez, como los principales protagonistas, además de Roger Casamajor, Marian Hernández, Carla Campra, Miguel Garcés, Claudia Salanueva, Pablo Louazel, Daniel Lorenzo, Unai Mayo y María Romanillos, entre otros.

El consejo de un productor que Megan Montaner nunca olvidará

En su visita a ‘El Hormiguero’, junto a Eva Ugarte, Pablo Motos le preguntó a Megan Montaner por algún consejo que le hayan dado y que recuerde especialmente. Megan tomó la palabra y desveló que un productor le dijo que se alejase de la mierda y fuese un enigma. "He intentado seguirlo, no del todo, pero sí mantenerme un poquito al margen", dijo la actriz antes de desvelar que esta misma persona también le dijo que era estrábica.

También en Antena 3, Megan Montaner volverá a meterse en la piel de María, para la grabación de la segunda temporada de ‘Entre tierras’. En esta nueva entrega, María (Megan Montaner) continúa su lucha por mantener la tierra de los Cervantes y proteger a sus hijos en un entorno cambiante, donde el progreso amenaza con arrasar las raíces del campo. La historia abordará conflictos familiares, diferencias de clase, nuevas pérdidas y un amor que intentará evitar a toda costa.