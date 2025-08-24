Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa
El colaborador de 'Zapeando' se cortó el tendón de Aquiles.
Kevin Rodríguez
Madrid
El cantante Blas Cantó ha preocupado a sus seguidores al mostrar en sus redes cómo ha tenido que pasar por quirófano de urgencia.
El colaborador de 'Zapeando' se encontraba haciendo una pequeña reforma en casa: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina". Y de repente, ocurrió: "Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles".
"En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar", confirma el artista en sus post de Tik Tok.
El murciano además habla de que la operación fue rápida, consciente de que lo complicado comienza ahora: "Viene lo más duro: la recuperación", concluye.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Transportes adjudica 2,45 millones de euros para renovar el firme de un tramo de 8,5 km de la N-122
- Gracias a los vecinos de San Martín de Castañeda
- Atropella y deja herido grave a un peatón al huir en un coche robado en Zamora
- Rescatado un hombre de 59 años tras caer al río en las Aceñas de Pinilla de Zamora
- El turismo empezó el verano pinchando en Zamora
- ¿Deja la Junta actuar a los vecinos para tener limpio el monte en Zamora?
- Las cenizas de los incendios tiñen el agua del Lago de Sanabria