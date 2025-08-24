Aitana y Plex derrochan complicidad en sus vacaciones en Indonesia: foto abrazados y muy enamorados

Hace ya tiempo que Aitana y el 'youtuber' zamorano Plex no esconden su relación sentimental. En sus primeros compases prefierieron mantener un perfil bajo, pero su notoriedad motivada por sus éxitos musicales y en el sector de la creación de contenido ha hecho inevitable que se conozca su romance. Ahora, la exconcursante de Operación Triunfo lo menciona en sus agradecimientos tras los conciertos y él sube fotos a Instagram bien abrazado a la catalana.

Aitana y Plex han aprovechado un hueco en sus ocupadas agendas para disfrutar de unas vacaciones juntos y con amigos en Indonesia. Allí han publicado fotos visitando Bali o la isla de Komodo. Primero fue Ana, la hermana del toresano, quien desveló este viaje compartido en su perfil de Instagram un carrusel de fotografías en el que aparece junto a Plex y también en una foto con la misma Aitana.

Lucía Feijoo Viera

En cambio, la catalana no ha querido subir a esta red social ninguna fotografía junto a su novio. Sí lo ha hecho al lado de una de sus amigas que los han acompañado en esta aventura veraniega. Ha sido esta misma amiga, Violeta Hernández, quien ha publicado una imagen junto a Aitana y la propia Ana. En otra de las fotos se ve a Plex grabando vídeos, con lo que habrá que estar pendientes de sus próximas subidas a YouTube para conocer más en detalle lo que han sido sus vacaciones al lado de Aitana.

Por ahora, el 'youtuber' toresano ha mostrado un avance publicando un carrusel de fotografías del viaje, pero la imagen que más ha llamado la atención ha sido aquella en la que Aitana aparece abrazada a él, en un claro gesto de complicidad que Plex no se ha cortado en mostrar. Parece que aún no tienen claro como exhibir su relación en redes, pero se los ve muy enamorados y no pueden evitar enseñarlo a sus respectivas audiencias.

En el texto de su última publicación, Plex es breve y conciso: "back 2 work (vuelta al trabajo)". Según parece, sus vacaciones de verano junto a Aitana terminan con este viaje por el sudeste asiático y en breve retomará sus obligaciones como creador de contenido y colaborador televisivo. Por su parte, Aitana está pendiente de publicar nuevas fechas para sus conciertos pertenecientes a la gira Cuarto Azul Tour, que promete visitar numerosos países por todo el globo.