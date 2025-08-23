Programas
Telecinco recurre al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para impulsar la audiencia del lunes
La cadena sigue encajando piezas en su programación y acude a un rostro muy asiduo en la competencia
Redacción Yotele
Telecinco continúa haciendo movimientos en su programación para impulsar sus audiencias en este tramo final de verano. La cadena reformuló 'Fiesta' con mayor protagonismo de Terelu y acertó al dar más espacio a 'First Dates' en sus noches.
Ahora, desde Fuencarral anuncian otro cambio de programación, esta vez para el lunes y soprenden al recurrir al talismán de Pablo Motos en 'El Hormiguero'.
Para esa noche, 'First Dates' abrirá las puertas de su restaurante poco antes de las 22:00 horas - eso no cambia - y justo a continuación, la cadena opta por ofrecer una de las películas de la exitosa saga 'Bad Boys' de Will Smith, dejando para el late night el penúltimo capítulo de 'Desaparecidos'.
Este movimiento se produce después de que la serie protagonizada por Juan Echanove no haya conseguido los resultados esperados, por lo que su trayectoria final será en la madrugada y en cambio, en prime time habrá hueco para Will Smith, el auténtico talismán de 'El Hormiguero' durante los 19 años de historia del programa.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabajaba en el incendio de Porto
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino
- Un conductor roba un coche en Corrales y atropella a un hombre en el barrio de Las Llamas
- Atropella y deja herido grave a un peatón al huir en un coche robado en Zamora
- 180 camas y comida pedida por la Junta al Gobierno lleva desde el lunes sin usarse en León
- La entrada más barata para Las Edades del Hombre costará 7,5 euros