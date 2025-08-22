Muere Frank Caprio, ‘el juez más amable del mundo’: estos fueron sus mejores momentos

El juez Frank Caprio, conocido como ‘el juez más amable del mundo’ por su bondad, ha fallecido. Su familia ha publicado un comunicado en Instagram, que dice lo siguiente:

“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas. Amado por su compasión, humildad y firme convicción en la bondad de las personas, el juez Caprio conmovió la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y más allá. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en quienes lo conocieron.

Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró. En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, como él lo hacía cada día”.

Los grandes hits del juez Caprio

Un usuario de X ha elaborado un hilo, que ya tiene más de 10.000 retuiteos, en el que recuerda los mejores momentos de ‘el juez más amable del mundo’:

Le quitó un cargo a un abuelo tras entender por qué conducía a tanta velocidad.

Le quitó una multa de 1000 $ a un chico a cambio de que su amigo lo ayudase a dejar de fumar.

A este chico le bajó de 500$ a 50$ una multa por música alta.

Le quitó los cargos a este veterano de la II Guerra Mundial.

Quién ha hecho el hilo es @ceciarmy, que califica a Caprio como “el juez con el corazón más grande del mundo”.

Tan seguidos eran los casos de Caprio, que incluso empezaron a televisarse, a través del programa ‘Caught in Providence’. En la web oficial señalan que Caprio es (ya, desgraciadamente, era) el Juez Municipal Principal de Providence, Rhode Island, y expresidente de la Junta de Gobernadores de Rhode Island. Fue nombrado en 1985 y ha sido reelegido seis veces por el alcalde y el Ayuntamiento de Providence.

Todos los casos y las personas son reales. Quienes lo atienden se divierten un poco con las cámaras, pero el juez Caprio deja claro que está ahí para hacer su trabajo.