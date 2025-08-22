Bertín Osborne niega haber cobrado por la portada de ‘Hola’ son su hijo: “Estoy indignado y quemado”

Los colaboradores del programa de Telecinco ‘Tardear’ comentaron lo que podría haber cobrado Bertín Osborne por la portada del ‘Hola’ en la que sale con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. Después de meses de declaraciones, destacaron en la web de Mediaset, en las que el cantante llegó a negar públicamente la paternidad, la imagen de Osborne posando con el pequeño supone un giro radical en su relato, pero también una operación con importantes cifras económicas detrás.

En un primer momento, Kike Quintana señaló que Bertín habría percibido más de 65.000 euros por la portada. Gabriela Guillén, por su parte, recibiría únicamente un porcentaje muy reducido del total.

Los tertulianos también señalaron que en el reportaje podrían haber participado marcas vinculadas al artista, lo que habría elevado la cifra final hasta una horquilla cercana a los 100.000 euros.

“No puedo más”

Estas elucubraciones no han sentado nada bien al cantante y presentador. Tal es su enfado, que, en un comunicado publicado en la misma revista, Osborne dice lo siguiente: "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a ¡HOLA! No lo hubiera hecho con otros".

Desde la propia revista aseguran que “está siendo criticado de forma injusta. El posado con su sexto hijo ha sido un gesto generoso. No pretende sacar rédito económico, sino dar normalidad a esta nueva etapa de su vida. Ni el niño está escondido, ni la relación entre padre e hijo es algo extraño, ni hay problemas con Gabriela. Todo lo contrario. Reconoce que nunca quiso ser padre de nuevo, pero lo es y tiene muy claro que ayudará ‘a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda’”.