Silvia Intxaurrondo zanja el debate más repetido sobre los incendios forestales de este verano: "Son las comunidades autónomas las responsables"

'La hora de La 1' también dedicó parte de su programa de esta mañana a tratar el tema de las decenas de incendios que siguen activos en nuestro país. Antes de que Antonio Maestre estallara en laSexta por las explicaciones que están dando cargos del PP sobre los incendios, Silvia Intxaurrondo, desde su programa, ha querido zanjar el debate más repetido este verano relacionado con este fenómeno.

La periodista tomó la palabra cuando se debatía este asunto para acudir directamente a la ley y despejar las dudas de los espectadores: "Como ha quedado la duda de quién es la competente... Según nuestra legislación, son las comunidades autónomas las responsables de prevención, planificación y extinción de incendios. Si ven que no pueden, piden el nivel 3 y el Gobierno central asume".

Estas declaraciones de la periodista se producen en medio de un intenso debate sobre la gestión de los incendios que afectan a diferentes zonas del país este verano, en el que la distribución de competencias y la capacidad de reacción de las administraciones han vuelto a estar en el centro de la discusión pública y se ha aprovechado como arma política.