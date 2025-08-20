La canción inspirada en los incendios de la Sierra de la Culebra que vuelve a estar, por desgracia, de actualidad
El creador del tema 'Doña Dolores' recuerda que lo que arde "no es solo monte"
El artista salmantino Lemus compuso durante la pasada primavera una canción inspirada en los catastróficos incendios de la Sierra de la Culebra ocurridos en la provincia de Zamora en 2022) y en Monsagro, Salamanca, también ese mismo año.
Sin embargo, su letra cobra una fuerza inesperada ante la oleada de incendios que sufre España y, especialmente, Castilla y León.
El tema, denominado 'Doña Dolores', fue incluido en su proyecto Berrako que fusiona el folclore con lo urbano. La canción nació escuchando 'El Jardín' de los Hermanos Gutiérrez. A partir de esa melodía surgió el estribillo “Ay… Doña Dolores”, que pronto se transformó en un grito de rabia y de impotencia al recordar las imágenes de aquellas sierras calcinadas.
Una canción de memoria y de esperanza
"Pero también es una canción de memoria y de esperanza, un canto para que nunca se olvide lo que significa ver arder nuestra tierra", explica el artista. “Lo que arde no es solo monte: arden pueblos, arde la memoria, arde la cultura y el futuro”, destaca Lemus. “Esta canción es también un mensaje de respeto y cuidado hacia la tierra que nos cría y nos sostiene, y un homenaje a todas esas personas que se dejan la piel luchando contra los incendios.”
Aunque escrita hace meses, Doña Dolores podría haber nacido hoy mismo: habla del abandono rural, de la pérdida del paisaje, de la tristeza de vecinos y animales al ver cómo se quema lo que nos pertenece a todos.
El objetivo de Lemus es poner voz a un sentimiento compartido en Castilla y León: el de no resignarse, el de recordar que la tierra es historia, memoria y futuro, y que debe cuidarse, protegerse y transmitirse a las próximas generaciones.
