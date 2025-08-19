¿Cuánto vale reventar la exclusiva del ganador de 'MasterChef'?

Es, sin duda, uno de los realities más exitosos de la parrilla televisiva de nuestro país. Digamos que es el reality de cocina por excelencia, y es que 'MasterChef' en todas sus versiones es siempre sinónimo de grandes datos de audiencia.

Los jueces de 'MasterChef Celebrity' con Inés Hernand, ganadora de la última edición / LA 1

Éxito año tras año

De hecho, sin esos números no se explicaría que lleve más de 12 años en antena, contando tanto con ediciones de anónimos, de celebrities e incluso de niños con 'MasterChef Junior'. Da igual si los participantes son conocidos, estrellas o niños con mano para la cocina, 'MasterChef' nunca falla.

Por tanto, es entendible que sea uno de los programas que más curiosidad genera entre los espectadores, tanto respecto a lo que cobran los participantes, cómo es un día de grabación, cómo son las relaciones entre los compañeros, cómo son los jueces detrás de cámaras... las dudas de siempre respecto a este tipo de formatos.

Aunque si hay una cuestión que destaca por encima de otras es la de qué pasa si desvelas el ganador de una edición antes de que se emita (lo cual sucede menos veces de lo que podría suceder con este tipo de formatos ya grabados), pero obviamente desde la productora ya lo tienen todo pensado para que nunca pase.

¿A cuánto asciende la multa?

Ha sido Santiago Segura, quien participó en la tercera edición de su versión 'Celebrity' en 2018, el que ha desvelado a Europa Press qué métodos utilizan desde RTVE y Shine Iberia para que nunca se filtre el vencedor de una edición. La respuesta: un papelito.

Pero no uno cualquiera, no no, sino un contrato de confidencialidad de toda la vida. Un papelito, como le llama el protagonista y director de 'Torrente', que te hacen firmar y en el que expone que si se te escapa quien gana, 100.000 euros de multa.

Una estrategia que el propio Segura ya ha avisado que, aunque le dé vergüenza pedirlo a los actores, pretende implementar en algunos de sus próximos proyectos. Más ahora, siguiendo con el ejemplo que expone, que los actores y actrices pueden subir a sus redes que están en medio del rodaje de una película: "Por un lado es publicidad, pero también revienta la sorpresa".

Estos contratos de confidencialidad no son tan extraños en este tipo de formatos grabados con meses de anterioridad, como por ejemplo 'La isla de las tentaciones', y aunque desconocemos de cuánto es la multa en ese caso, estamos seguros de que igual que en 'MasterChef', a las seis cifras es fácil que llegue.