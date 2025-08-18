‘Nibelungos’: la historia que inspiró a Tolkien para ‘El Señor de los Anillos’ llega a Movistar Plus+

'Nibelungos: la guerra de los reinos', es un drama épico de fantasía medieval, que es una adaptación de la novela de Wolfgang Hohlbein de 1986, 'Hagen von Tronje', que se basó a su vez en 'El cantar de los nibelungos', fuente de inspiración para el icónico universo de 'El Señor de los Anillos', de J.R.R. Tolkien, y, por extensión, de la exitosa serie 'Juego de Tronos'.

Es una serie, apuntan en Movistar Plus+, que aúna épica, mística, historia, mitos, romances, magia, fantasía y acción, se presentará en el South Fest el 14 de septiembre con la proyección de sus dos primeros episodios y llegará a esta plataforma próximamente.

La historia de ‘Nibelungos’

Hagen es un soldado obediente y leal, dispuesto a servir y apoyar a su rey. Pero guarda un secreto: está profundamente enamorado de la princesa Krimilda, un amor que jamás será permitido. Su mundo se trastoca con la muerte del rey, la invasión de los hunos al Este, la de los romanos al Sur y la llegada de un invitado inesperado, Sigfrido, el legendario cazador de dragones.

El nuevo y joven rey, decidido a fortalecer su reino, busca una nueva esposa, Brunilda, la famosa reina valquiria con antiguos poderes mágicos. Para asegurar su mano, necesita la ayuda de Sigfrido y Hagen. Se desatará entonces una dramática y catastrófica serie de acontecimientos, todos centrados en los temas universales del amor, el poder, la familia y la guerra…

Los protagonistas

La serie está protagonizada por el actor holandés Gijs Naber ('El libro negro', 'La historia de mi mujer'), como Hagen von Tronje; Jannis Niewöhner ('Napoleón', 'Berlin Station'), como su antagonista, el casi invencible Siegfried; Lilja van der Zwaag ('Los años nuevos', 'Oh Hell'), como la princesa Krimilda; Rosalinde Mynster ('Una historia de amor en Copenhague', 'Un asunto real'), como la valquiria Brunilda, y Dominic Marcus Singer ('Vienna Blood', 'Pagan Peak'), como el rey Gunter. Con Jördis Triebel ('Dark', 'Babylon Berlin') y Jörg Hartmann ('En el lugar del crimen', 'Weissensee').

Dirigida por Cyrill Boss y Philipp Stennert, el tándem detrás de la exitosa serie de misterio 'Pagan Peak', y coescrita junto a Doron Wisotzky ('Mindfulness para asesinos').

'Nibelungos: la guerra de los reinos" está producida por Constantin Film en colaboración con RTL. La adaptación televisiva de la espectacular saga se estrenará en RTL+ en 2025. Producen Jan Ehlert ('La acusación'), Christoph Müller ('Ha vuelto') y Christian Rohde ('Los testigos'), con Filip Hering ('La sombra del pasado') en la coproducción por parte checa. Martin Moszkowicz y Oliver Berben de Constantin Films son productores ejecutivos. Fremantle se encarga de las ventas internacionales fuera de los territorios de habla alemana.