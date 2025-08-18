Amaral se harta de la polémica con Bunbury: “Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo”

Quizá no lo sabías, pero desde hace muchos años corre el rumor de que la destinataria de la canción de Bunbury ‘Puta desagradecida’ era la cantante del dúo ‘Amaral’, Eva Amaral. Dicha canción dice cosas como estas:

No conozco a nadie que mienta como tú.

Con tanta disciplina, precisión y sinceridad.

Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad.

No entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar.

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero.

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte.

No hiciste caso, es lo que querías.

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu cruz.

Si no puedes recordar que no debes olvidar.

Una mano amiga tendida todo el tiempo, no has parado a pensar.

Estabas advertida, puta desagradecida.

La obsesión te precipita y la caída siempre es lo peor.

“Que sus seguidores nos dejen en paz”

En X, un usuario ha subido imágenes de un concierto de Amaral con el siguiente texto: “Amaral anoche cantó por Víctor Jara, dedicó unas palabras a la lucha del pueblo palestino, habló de la violencia machista y proyectó vídeos e imágenes de mayo del 68. Siempre en la trinchera correcta”.

A lo que otro respondió con la canción de Bunbury y este mensaje: “Amaral es lo que es, y Bunbury le dedicó una canción...”

Y respondieron desde el perfil oficial de Amaral: “Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo”.

Otra vez el usuario anterior: “Bunbury no te dedicó eso por ser mujer, fue por dar puñaladas por la espalda y ser trepa...”

Y, una vez más, Amaral habló: “En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces porque no le preguntas a @bunburyoficial. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz”.

“La reina es una crack”

Súper buena onda, listísima y una crack. Así definió ‘Amaral’ a la reina Letizia en "La Revuelta" de TVE. Juan y Eva le contaron a David Broncano sus impresiones tras coincidir con la reina cuando recogieron la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La pregunta no tardó en llegar: ¿Y el Rey? A lo que Amaral señaló que con Felipe VI no tuvieron la oportunidad de hablar.