Rosa brilla en el rosco de Pasapalabra y se lo pone muy difícil a Manu

El programa Pasapalabra cada vez destila más emoción. El formato presentado por Roberto Leal en Antena 3 ha tenido a la popularísima Rosa brillando en el rosco, poniéndoselo muy difícil a Manu para hacerse con la victoria.

La concursante comenzó con once respuestas correctas, convirtiéndose en la protagonista indiscutible del momento. Sin embargo, Manu no se rindió e igualó el nivel de Rosa manteniendo la tensión hasta el final.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha convertido en uno de los formatos más emblemáticos de la televisión en España. Lo que empezó como un simple concurso ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico fenómeno cultural, capaz de reunir a millones de espectadores frente a la pantalla y de influir en el lenguaje y el entretenimiento de todo un país.

De Reino Unido a España: la evolución de un éxito

Inspirado en el formato británico The Alphabet Game, el programa fue adaptado en España por Telecinco y, desde entonces, ha pasado por distintas cadenas, entre ellas Antena 3, donde se emite actualmente. Su longevidad —más de dos décadas en antena— se explica por su habilidad para renovarse sin perder su esencia.

En cada emisión, los concursantes se enfrentan a retos lingüísticos donde deben adivinar palabras siguiendo el orden del abecedario a partir de definiciones. Esta dinámica, simple pero efectiva, combina entretenimiento y aprendizaje, y ha ayudado a revalorizar el uso correcto del idioma en el ámbito televisivo.