Daniel Diges, sobre la condición de su hijo: "Me he encontrado con muchos estúpidos"

Daniel Diges, conocido por presentar el conocidísimo programa infantil 'Club Megatrix', así como por su participación en series como 'Nada es para siempre' y por representar a España en el festival de Eurovisión en el año 2010 (vamos, un artista multidisciplinar), ha reaparecido concediendo una entrevista en el periódico 'El Mundo' en la que ha desvelado sus nuevos objetivos profesionales y ha hablado como nunca antes de la condición de su hijo pequeño.

Y es que Daniel se encuentra a punto de enfrentarse a uno de los mayores desafíos profesionales de su carrera. Ya que en los próximos meses interpretará a 'El fantasma de la ópera', en una gira con la que pretende recorrer Cuenca, Valladolid y Barcelona entre otras ciudades españolas.

Un proyecto con el que cumple uno de sus sueños desde que empezó en el mundillo de la actuación, aunque aún tiene otro en mente.

Su sueño profesional (aún por cumplir)

"Me encantaría interpretar a Jesucristo o a Judas en Jesucristo Superstar", desvelaba al citado medio. "No ha sido todo suerte. Pero no me puedo quejar. Soy un privilegiado", añadía sobre el gran momento profesional que está viviendo tras más de veinte años de carrera, que no siempre fue fácil.

"Yo dejé el mundo discográfico porque no me daba los frutos que quería, siempre me he identificado como un showman y creo que un showman no necesita discos", desvelaba sobre el momento en el que decidió dejar a un lado la música para centrarse en la actuación, que sin duda, le ha reportado mayores beneficios económicos.

La enfermedad de su hijo, muy presente en su vida

Durante la entrevista, el actor no ha dudado en hablar sobre sus dos hijos, quienes son los pilares fundamentales de su vida y sobre los que parece haber conseguido contagiarles su pasión por el cante y la actuación: "Galileo (su hijo mayor) va a empezar ahora en un musical de gente joven. Se quiere dedicar a esto así que le meto mucha caña", confiesa.

Por otro lado, también ha querido hablar abiertamente sobre su hijo pequeño, diagnosticado con autismo. Algo que le ha acompañado desde su nacimiento y sobre el que siempre se ha mostrado muy abierto a concienciar: "Lo hago porque hay gente que es incapaz de notar que una persona es diferente si no ve físicamente que es diferente".

Un problema que a simple vista no se aprecia y que le ha llevado a vivir situaciones muy desagradables: "Me ha tocado discutir con algunos padres que han visto a mi hijo dando golpecitos en el parque y me han dicho 'tu hijo es maleducado'. No, señora, mi hijo es autista...".

A lo que añade que: "Es verdad que me he encontrado con gente maravillosa, pero también con muchos estúpidos que hacen que la gente maravillosa brille menos", sentencia. Unas palabras con la que busca seguir concienciando y así lograr que a la gente "se le abra un poquito la mente" en asuntos como este.