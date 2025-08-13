Leonardo DiCaprio tiene un altercado con la Guardia Civil a la salida de una fiesta en Ibiza

El paparazi Sergio Garrido ha contado en el programa de Telecinco Tardear, el encontronazo que tuvo el actor Leonardo DiCaprio con la Guardia Civil a la salida de una fiesta en Ibiza. "DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control de la Guardia Civil", explicó. A Garrido le llamó la atención que el actor fuera "supertapado". Algo que se puede comprobar en el vídeo que publicaron en la web de la cadena.

Lo que se sospecha, indican en Telecinco, es que los agentes acudieron a la fiesta ilegal en la que se encontraba el californiano con la intención de "desmantelarlo". "Se deja llevar con los amigos y cuando sale se encuentra con esta historia", relató el paparazzi.

Añaden que todo apunta a que esta celebración no cumplía los parámetros de seguridad. A ella acudieron numerosos rostros conocidos y, según las mismas fuentes mencionadas en Telecinco, fue el actor y cantante Arón Piper el que la organizó.

Las manías de Leonardo DiCaprio

Lo que comúnmente llamamos "tics" o manías son, a menudo, trastornos obsesivos compulsivos en toda regla, los famosos TOC. Afectan a todo tipo de personas con independencia de su condición o edad, ya que los niños son muy proclives a sufrirlos también. Los famosos no escapan a estos trastornos que afectan al mismísimo actor Leonardo DiCaprio, que lo sufrió TOC de niño y que sufre ya de mayor con episodios intermitentes.

Cuando ya parecía superado, el actor volvió a tener síntomas durante los rodajes de algunas de sus películas. Al parecer, llegaba tarde siempre a sus citas cinematográficas porque algo le empujaba a ir caminando pisando todas las manchas de las aceras, en concreto, de los chicles. Además, tenía que pasar varias veces por la misma puerta como parte de su ritual antes de entrar al rodaje. No podía evitarlo.

Recientemente, además, el actor de 'Titanic' y Mensajero de la Paz de Naciones Unidas recibió muchas críticas por invertir en un resort ecológico y de lujo al norte de Tel Aviv, a 70 kilómetros de la franja de Gaza. Se ha asociado con un gigante inmobiliario judío y se ha preocupado de que el complejo tenga todas las etiquetas ecológicas, pero no de la "catástrofe humanitaria de proporciones épicas", que sufre la población palestina.