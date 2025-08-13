El hijo de Dioni, de ‘Camela’, revela el problema de salud de su padre

Hay preocupación por el estado de salud de Dioni, el cantante de ‘Camela’. En el perfil de Instagram del grupo hay varias publicaciones anunciando la cancelación de varios conciertos, por una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni.

A eso, hay que sumar el hecho de que Rubén Martín, hijo de Dioni y también cantante, que ha actuado en el Festival Radiolé, celebrado en Leganés, comentó con el público que su padre estaba pasando un momento complicado por problemas con la voz.

“Lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos. Y os parece que grabemos un vídeo y se lo paso, le pasamos un saludito entre todos: ‘Marqués, estoy hoy aquí en Leganés con toda esta gente. Te mandamos un saludo enorme”.

¿Por qué ‘Camela’ pasó de ser un trío a un dúo?

‘Camela’ comenzó siendo un trío y se convirtió en un dúo. El motivo se explica en 'Camela por Camela. La banda sonora de nuestra vida' (La Esfera de los Libros). Fue en 2002 cuando el grupo, que ya entonces había editado 8 álbumes de éxito, decidió tomarse un descanso "para no saturar el mercado haciendo un disco por año".

"El mercado estaba bajando por la plaga del pirateo y después de estudiar los números (el presidente de EMI) tenía claro que nosotros éramos su mejor recurso para vender más discos. Entre 'Simplemente amor' y 'Amor.com' rondábamos el millón de copias", rememoró Dioni Martín, quien arrancó esta aventura como vocalista junto a su cuñada, Ángeles Muñoz, y un amigo del barrio, Miguel Ángel Cabrera.

Ante las reticencias iniciales de este a facturar un nuevo álbum de manera inmediata, se acordó dividir la composición entre los tres. "Finalmente Miguel aportó ocho canciones, Dioni dos que había escrito con (su hijo) Rubén y yo cinco. (...) EMI no quiso saber el autor de cada una. Las escuchó a ciegas y escogió las dos de Dioni y Rubén, tres de Miguel y, para mi sorpresa, todas las mías", apuntó Muñoz.

Según el libro, la decisión no gustó en absoluto a Cabrera, quien lanzó un ultimátum: no habría disco si no aparecían todas sus canciones. Con el beneplácito de EMI, Martín y Muñoz decidieron continuar con el álbum, aunque fuera sin los temas del que hasta entonces había sido principal compositor del trío.

Aquel trabajo fue 'Por siempre tú y yo' (2003), que incluía entre sus cortes 'Nunca debí enamorarme', uno de los más populares a la sazón de Camela y que fue escrito por Muñoz, reivindicándose así como algo más que la cantante femenina del grupo.