Cobertura al límite
Antena 3 y Telecinco, casi en llamas: dos reporteras se ven atrapadas por el fuego mientras informaban en directo
Las periodistas cubrían incendios en León y Zamora cuando el viento cambió de forma repentina, obligando a sus equipos a evacuar a toda prisa.
Carlos Merenciano
La ola de incendios que arrasa distintas zonas de España ha puesto a prueba también a los periodistas que la cubren sobre el terreno. En apenas 24 horas, dos reporteras de Antena 3 y Telecinco vivieron momentos de gran tensión al verse sorprendidas por las llamas durante sus conexiones.
En León, la periodista de 'Informativos Telecinco' Noemí Bautista se encontraba grabando en uno de los puntos más afectados cuando el viento cambió de dirección y el fuego se aproximó a gran velocidad. En las imágenes, se escucha cómo avisa a su equipo con un “vámonos, vámonos” antes de abandonar la zona. Tras el susto, relató desde La Bañeza —donde se alberga a cientos de vecinos desalojados— la preocupación de los habitantes y la suspensión de los actos festivos por la gravedad de la situación.
Horas después, en Puercas (Zamora), Flavia Bertolini informaba para 'YAS Verano' de Antena 3 cuando un giro repentino del viento provocó la aparición de nuevos focos cerca de donde el equipo se encontraba preparado para salir en directo. La reportera explicó, visiblemente afectada, que fueron vecinos del pueblo quienes les ayudaron a salir, evitando que quedaran atrapados. “Gracias a vosotros estamos aquí”, dijo a sus rescatadores en plena conexión. La escena llevó a la presentadora Pepa Romero a intervenir desde el plató para recordarle la importancia de priorizar la seguridad por encima de cualquier imagen: “No tenemos que meternos en el fuego para informar. Lo primero es cuidaros, tú y el cámara”.
Tanto en León como en Zamora, las autoridades alertan de la dificultad de controlar las llamas debido a las rachas de viento y las altas temperaturas, mientras continúan los trabajos para proteger a la población y frenar el avance de los incendios.
- DIRECTO | Minuto a minuto del incendio de Molezuelas de la Carballeda
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Horror en Abejera: heridos por quemaduras, intoxicados por humo y casas ardiendo
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Dos heridos en la UCI y ocho pueblos desalojados por el incendio de Puercas
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa