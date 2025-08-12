Cambio de condiciones
Harry y Meghan desmienten su salida de Netflix y renuevan su contrato con la plataforma: este es el gran cambio respecto al primero
Los duques de Sussex seguirán colaborando con la plataforma, pero ya no en exclusiva.
Carlos Merenciano
El príncipe Harry y Meghan Markle continuarán trabajando con Netflix tras renovar el acuerdo que mantenían desde 2020. La productora de la pareja, Archewell Productions, desmiente así los rumores de su salida de la empresa de streaming, firmando un contrato multinual de primera opción, por el que la plataforma recibirá sus proyectos antes que cualquier otra compañía, aunque podrá rechazarlos y no estará obligada a producirlos. Esto supone un cambio respecto al acuerdo anterior, en exclusiva y valorado en 100 millones de dólares, que expiraba en septiembre.
La relación entre los duques de Sussex y Netflix comenzó hace cinco años, y en este tiempo han estrenado títulos como ‘Heart of Invictus’, sobre militares heridos que participan en los Juegos Invictus; ‘Live to Lead’, centrado en líderes inspiradores; ‘Con amor, Meghan’, docurreality sobre cocina, jardinería y hospitalidad; ‘Harry y Meghan’, documental autobiográfico sobre su vida en común y su salida de la familia Real; y ‘Polo’, dedicado al deporte del polo profesional.
Entre los proyectos en desarrollo figuran un especial navideño de ‘Con amor, Meghan’, la adaptación de la novela romántica ‘Meet Me at the Lake’ y el cortometraje documental ‘Masaka Kids, A Rhythm Within’, sobre un grupo de niños huérfanos de Uganda que se ha hecho viral por sus bailes.
“Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con Netflix y de ampliar nuestro trabajo conjunto para incluir la marca As ever”, señala Meghan Markle, quien asegura que ella y Harry se sienten “inspirados” por el equipo con el que trabajan. Desde Netflix, su directora de contenidos, Bela Bajaria, afirma que Harry y Meghan “son voces influyentes cuyas historias resuenan en el público de todo el mundo” y recuerda que ‘Harry & Meghan’ se convirtió en una de las series documentales más vistas de la plataforma.
