Rosa María Molló deja la Defensoría de la Audiencia de RTVE y Beatriz Ariño tomará el relevo en su lugar
El cambio se produce por la incorporación de Molló al informativo '24 horas' de RNE en la nueva temporada.
Rosa María Molló pondrá fin a su etapa como Defensora de la Audiencia de RTVE el próximo 18 de agosto. La periodista cederá el puesto a Beatriz Ariño, quien será la encargada de atender desde esa fecha las quejas, sugerencias y reclamaciones de los espectadores del ente público. El relevo llega tras el anuncio de que Molló pasará a presentar el informativo '24 horas' de RNE a partir de la próxima temporada.
En un comunicado difundido por RTVE, Molló ha valorado su año en el cargo como una etapa marcada por el diálogo con la audiencia: "Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios, con un estilo de comunicación más empático y directo". También ha destacado la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la mejora de la radiotelevisión pública.
Por su parte, Beatriz Ariño afronta el nuevo reto con el objetivo de mantener la línea de trabajo de sus predecesoras: "Mi intención es continuar el trabajo, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva". La periodista cuenta con una amplia trayectoria en RTVE, donde ha trabajado en espacios como 'Informe Semanal', 'Los desayunos de TVE' y 'La hora de La 1'.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Ariño ha sido redactora, editora y presentadora en distintos informativos y programas de la corporación. También ha desempeñado funciones de coordinación en 'Los desayunos de TVE' y 'La hora de La 1', además de ser editora del Canal 24 horas y adjunta a la Dirección de Centros Territoriales. En el ámbito académico, imparte clases en varios másteres de RTVE.
