Comunicado urgente de Kiko Rivera: el DJ explota

Llevaba un tiempo alejado de la polémica pero, casi sin querer, se ha visto envuelto en una. Hablamos de Kiko Rivera, que vuelve al foco mediático después de que varias modelos que participaron en su último videoclip hayan despotricado sobre las condiciones en las que trabajaron. Según han contado en el programa "Fiesta", durante la grabación "no nos ofrecieron ni siquiera algo de beber o comer".

Aunque últimamente no entra al trapo de estas declaraciones, no se ha podido morder la lengua y Kiko Rivera ha explotado con un comunicado en sus redes sociales donde ha aclarado todo punto por punto.

"No suelo perder tiempo en dar importancia a cosas que no la merecen, pero viendo cómo se está distorsionando la realidad, me veo en la obligación de aclararlo", ha puntualizado el hijo de Isabel Pantoja.

El rodaje de Divas

Hasta medio centenar de personas han participado en el rodaje de Divas, su nuevo tema. "Todos comieron, todos bebieron y todos recibieron exactamente el mismo trato. Quien estuvo allí lo sabe y quien me conoce, también". Sin embargo, a su juicio el problema no es ni la comida ni la bebida, sino "la clase, que se tiene o no se tiene".

Además, añade que "no soy camarero y menos de nadie, así que llama la atención cómo hay personas con la lengua tan larga para criticar pero con los brazos demasiado cortos para alcanzar una Coca-Cola o acercarse a por un plato".

Eugenio Viñas

Y es que, según el DJ, "hay quien llega para sumar y quien lo hace para sacar tajada".

Y así cierra capítulo: "No voy a volver a hablar del tema y, sinceramente, tampoco debería ni estar subiendo nada, porque no tengo que defenderme de algo que no es verdad".