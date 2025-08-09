Preocupación por el estado de Carlos Sobera

En First Dates puede ocurrir de todo. A los invitados, a los camareros... y al propio presentador del programa, Carlos Sobera. Esta vez, el presentador estuvo a punto de sufrir un percance cuando daba la bienvenida a una de las solteras de la noche. Y es que Abril, nombre de la comensal, lucía unas originales gafas con unas prominentes tachuelas que a punto estuvieron de "sacar un ojo" al comunicador. “Casi me cargo a Carlos Sobera…”, decía entre risas la comensal.

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.