Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’

Solo han pasado unos días desde el estreno en Netflix de Superestar, una serie de Nacho Vigalondo que reivindica el tamarismo, un fenómeno coprotagonizado por un ramillete de personajes insólitos (Leonardo Dantés, Tony Genil, Loli Álvarez, Arlequín...) cuyas alianzas, rivalidades y traiciones mantuvieron en vilo a media España en los primeros 2000. Su epicentro era Tamara (hoy Yurena), cantante inclasificable que abandonó su País Vasco natal para instalarse en Madrid, la tierra de las oportunidades, dispuesta a todo para “llegar a ser una diva”. En esta ciudad se alió con un conocido vidente de verduras, Paco Porras, que la animó a hacer un montaje (contando que eran novios y que la había dejado embarazada) para así ganar dinero y popularidad. Al mismo tiempo, una pegajosa canción que la de Santurce grabó con el compositor melódico Leonardo Dantés, titulada No cambié, empezó a sonar por todos lados y el maxisingle que la contenía pasó varias semanas en el número uno de la lista de ventas de AFYVE.

Gracias a todo ello, las puertas del Olimpo de la fama se abrieron de par en par para la cantante, a la que en 2000 se rifaban como estrella de programas, revistas, fiestas y discotecas. Pero no todo eran alabanzas a su existencia, claro. Mientras sus fans la veían como una especie de diosa de la modernidad, con esa particular forma de hablar y moverse y esa estética a lo David Bowie, mucha otra gente se reía de ella al considerar que no era más que una friki que cantaba regular tirando a mal y parecía demasiado mayor para ir acompañada de su madre guardaespaldas a todas partes. “Yo sé que no tengo una voz de soprano, pero mi estilo y personalidad han influido en la popularidad del tema”, contó ella en unas memorias publicadas en la revista Interviú. “Además de la cantidad de numeritos de circo que se han montado a mi alrededor para utilizarme como trampolín. El público ha elegido y he sido yo, y no esa pandilla de personajes de pesadilla, quien ha obtenido la recompensa”.

Uno de sus ‘granos en el culo’ particulares era Loly Álvarez, una rubia granadina que aprovechó el boom del tamarismo para ir a la tele a contar que ella fue la primera que entonó el No cambié y asegurar que la voz de Tamara era, en realidad, la suya en playback. Lo segundo era una invención suya, pero en lo primero no mentía: ella había grabado ese tema en 1997 junto a Leonardo Dantés. También este tenía tanta hambre de fama como sus compañeras de batallas. Natural de San Vicente de Alcántara (Badajoz), a los 17 años, tras estudiar “el Bachiller y un curso de Auxiliar de Banca”, Dantés puso rumbo a la capital española para triunfar y dar en los morros a todos los que se lo habían hecho pasar mal. “Desde pequeño me había sentido inclinado por el arte en todas sus facetas y en mi pueblo no podía llegar a nada”, contaría él mismo. “Con quince años me subí a un escenario por primera vez. Quedé entre los primeros en un concurso que organizó un teatro ambulante que pasó por San Vicente”.

En esa época de la que habla, finales de los sesenta, Dantés (apodo tomado de la novela El conde de Montecristo) ya componía canciones. Pero abrirse paso como cantautor no resultaría tarea sencilla para un muchacho de provincias que no tenía contactos, carecía de experiencia y sentía nulo interés en participar de la canción protesta, entonces en gran auge en nuestro país. “Eso no es parte de mi personalidad”, confesaría al respecto. “Yo siempre digo que mi canción preferida de todos los tiempos es Ojos Verdes. Pero mis ídolos musicales, la gente a la que yo quería parecerme, eran por un lado El Dúo Dinámico y luego Leo Dan (...), un cantautor melódico, romántico, que a mí me gustaba mucho (...). Yo intentaba cantar en festivales benéficos en las emisoras de radio. Antes la radio era de otra manera y siempre había actuaciones y todo eso en las que probar suerte. Lo que pasa es que yo soy una persona muy tímida y mi timidez me ha perjudicado”.

Mientras empezaba a colocar sus canciones, Dantés consiguió empleo de auxiliar administrativo en una empresa en la que permanecería muchos años. Y en otoño de 1973 le llegó la oportunidad de publicar su primer disco, No vale la pena, que contiene un tema que llegó a ser número uno en la lista de Los 40 principales. En una entrevista comentó que, tras unos años ejerciendo de baladista, conoció a otro cantautor extremeño, Juan Bautista, que había compuesto temas para gente como Manolo Escobar y El Fary, y a raíz de esto se empezó a aficionar a la rumba. “Conocí a Los Chunguitos y empecé a componer para ellos. Sale en el 83 Por la calle abajo y fue un boom. Después tuve otros éxitos con ellos, más de 60 canciones. He compuesto para Manolo Escobar, para Lola Flores, María Jiménez, Los Marismeños, Rumba 3, Ana Reverte. Rafaella Carrá hizo en Italia una versión de una canción mía. El Arrebato hizo una versión de Carmen. Más de 150 artistas han grabado temas míos”.

A él también le debemos la primera canción de temática explícitamente homosexual, Enamorado de Javier, publicada en 1979. Cuando le preguntaron si tuvo problemas por hacer algo así, Dantés dijo que “hubo emisoras que la prohibieron, pero poco más. Era muy pegadiza y a la gente le gustó bastante. Como anécdota te diré que, hasta ese momento, muchas de mis fans eran chicas y que a partir de la canción dejaron de pedirme autógrafos. Creo que fui valiente y que me arriesgué”. Entonces seguía compaginando la música con su trabajo de auxiliar administrativo, “porque ahí tenía seguridad. Lo que pasa es que yo creo en el destino. En 1984, la empresa en la que trabajaba se fue a paseo y me quedé sin trabajo y empecé a vivir ya solo de la música”.

En los noventa siguió ganando lo suficiente para sobrevivir, y a finales ya de esa década se hizo popular gracias a su colaboración en El día después, un programa televisivo dedicado al fútbol en el que cada semana aparecía interpretando una canción. Aunque no tan popular como cuando Tamara (que se tuvo que cambiar el nombre por problemas legales con la sevillana que cantaba boleros) se convirtió en protagonista de un fenómeno musical y mediático digno de estudio. Los dos hicieron bolos por todos los rincones de la geografía española y aparecieron en programas de cadenas privadas que normalmente los tomaban por el pito del sereno y buscaban obtener un buen dato de audiencia con sus extravagancias y sus dimes y diretes. También es cierto que uno y otro se prestaron a participar del espectáculo, puesto que la cosa estaba bien pagada y tampoco parecían tener cabida en otro tipo de formatos.

Su centro de operaciones era el plató de Crónicas Marcianas, aquel revolucionario late show presentado por Javier Sardá donde no era raro encontrarse a Carlos Latre imitando a Dantés. O al propio artista luciendo peluquín y atuendos estrafalarios para interpretar algunas de esas canciones simplonas compuestas con vocación de divertir al público —El baile del pañuelo, Futbolistas naturistas o Tiene nombres mil (el miembro viril), por nombrar solo algunas—. “Todas las personas tenemos dos facetas de nuestra personalidad”, contaría sobre esa etapa. “Lo serio y lo humorístico van muy unidos. Aunque me gusten las baladas, Bécquer sea mi ídolo y sea una persona seria, luego está mi otra parte de sentido del humor, que me lleva a hacer esas cosas con alegría”.

Tras un tiempo haciendo caja gracias (sobre todo) a aquella televisión frívola, tanto Tamara como Leonardo se alejaron por un tiempo de todo, también el uno del otro. La cantante decidió dejar de hablarle por seguir aceptando contratos de Arlequín, otrora representante de ambos, después de que el interfecto la traicionara, vendiendo a los medios un vídeo en el que salía desnuda y que él mismo grabó, engaño mediante, con la excusa de un supuesto casting para una película. “Arlequín se ha portado generalmente bien conmigo y, además, yo me dedicaba a cantar, así que no tenía por qué rechazar lo que me ofreciera”, argumenta Dantés, que en 2006 regresó al pueblo en el que nació, según explicó en una entrevista, porque había empezado a ver “la parte negativa” de la fama.

“Aquí hay mucha envidia”, explicaría en una ocasión. “A la gente de la profesión le molestó que un grupo de personas subiéramos al estrellato desde la nada, pero yo soy un trabajador nato, no llegaba desde la nada, no soy un vividor que se aprovecha de las circunstancias. Esa envidia me molestó mucho. Empecé a deprimirme y a agobiarme. Llegó un momento en que no estaba a gusto en Madrid. Un amigo me dijo: 'Leo, deberías irte unos días a tu pueblo, estar allí con tu gente'. Le hice caso, me vine unos días y empecé a sentirme mejor. En la feria de ese año, me contrató el Ayuntamiento para la Casa de Cultura y aquello se desbordó de gente. Eso hizo que me sintiera más a gusto todavía”. En cuestión de pocos días tomó la decisión: vender el piso que tenía en Madrid, donde por cierto vivía con su madre, a lo Tamara con Margarita Seisdedos, y comprarse uno en San Vicente de Alcántara.

Desde su pueblo ha seguido dedicándose a cantar y componer, pero ahora mucho más cerca de sus hermanas, sus primos y sus amigos de siempre. “Yo acepto lo que he hecho y no renuncio a nada, lo que quiero no es cambiar sino ampliar la imagen que la gente tiene de mí”, ha confesado con total sinceridad. “Es como aquellos cómicos españoles, como Alfredo Landa o José Luis López Vázquez, que al principio hacían películas de risa y luego ya hicieron papeles más serios que les consagraron. Quiero que la gente siga viendo mi imagen divertida pero que sepan también que canto boleros, baladas, tangos… No me molesta la visión que tienen de mí, me gusta que la gente se ría y lo pase bien, pero tengo la espinita clavada de que no se me reconozca como un artista de primera”.

En los últimos tiempos, Dantés ha ofrecido pequeñas charlas en las que habla de todas sus épocas, publicado un disco con otra artista conocida como La Morena de la Gorra, participado en el documental Sigo siendo la misma y grabado un cameo para Superestar (en la que por cierto Secun de la Rosa le interpreta de manera magistral). Consultado por este periódico, el artista de 77 años asegura estar muy a gusto en su pueblo, donde se siente querido y va tirando como puede. “Cobro una pensión y sigo haciendo actuaciones, casi todas benéficas y culturales, aunque algunas las hago cobrando. Y, por supuesto, sigo cobrando por mis derechos de autor”. Añade también que vive solo, en este caso por elección, y que nunca ha tenido pareja estable, porque “no he tenido la suerte de encontrar a mi alma gemela”, pero que como buen soñador que es se resiste a dar por perdida la esperanza.