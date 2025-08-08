La polémica más reciente contra Dabiz Muñoz tras ser padre: "Cayó en lo que juró destruir"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son una de las parejas del momento. Cada uno triunfa en su profesión: la primera, como colaboradora de televisión e imagen de marca en sus redes sociales; y su marido como uno de los mejores chefs del mundo con un emporio de restaurantes que va viento en popa.

Además, la pareja daba la bienvenida al mundo a Isai, su segundo hijo, el pasado 17 de julio. Pocos días después, el 14, pero de 2023 nació su primogénita, Laia, por lo que la familia crece feliz y próspera, ansiosa de vivir nuevas aventuras y experiencias personales y profesionales.

Sin embargo, su popularidad no puede evitarles ciertas críticas. Algunos seguidores de Cristina Pedroche le han reprochado la exposición incesante de su embarazo. Y Dabiz Muñoz tampoco se libra. Recientemente, El Comidista ha lanzado un dardo envenenado al chef en el podcast 'A Pachas', criticando la diferencia entre lo que dice y lo que hace en televisión.

"No me parece muy correcto"

En determinado momento del programa, a Mikel Iturriaga le han reproducido un corte de vídeo de una participación de Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero' en el que asegura que a su hija no le va a dar nunca bollería industrial, alimentos ultraprocesados o con aditivos; para, acto seguido, enlazar con varios anuncios de televisión en los que promociona alimentos para marcas de comida rápida.

A El Comidista esta contradicción le parece "flagrante", además de que no se considera partidario de demonizar los alimentos ultraprocesados o con aditivos: es una cosa "quimifóbica rara", añade. "Si a tus hijos les empiezas a dar la turra con que no coman ultraprocesados, mal camino llevas", ha decladaro el cocinero en el podcast.

"Yo creo que está bien dar el mensaje de que cuantos menos ultraprocesados comas, mejor, pero no criminalices o no culpes a la gente que da ultraprocesados a sus hijos seguramente porque no puede darle otra cosa o no ha tenido la educación alimentaria que has tenido tú", ha apostillado Mikel Iturriaga.