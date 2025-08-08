El particular 'Grease' de Sonsoles Ónega, Ana Obregón y María del Monte

Ya estamos en plena cuenta atrás para disfrutar del particular trailer que han preparado en el programa "Y ahora Sonsoles". Aunque hasta el lunes 11 de agosto no podremos verlo completo, ya tenemos algunos detalles de un "Grease" muy especial que estará protagonizado por Sonsoles Ónega, Ana Obregón y María del Monte.

En el avance se ve a las tres protagonistas con prendas de ropa rosas y azules, en el patio de un instituto y con muy buena cara tras las vacaciones de verano. De fondo se oye la mítica melodía de 'Summer Nights'. Ana Obregón lanza además una pregunta a Sonsoles: "¿Qué has hecho este verano?".

Y de momento, hasta ahí podemos leer. Habrá que esperar unos días para ver si el trailer sorprende con las novedades de la próxima temporada.