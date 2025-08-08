‘Mar afuera’ llega a atresplayer: "Tú no eres ningún asesino, hiciste lo que tenías que hacer"

En poco más de un mes, atresplayer se viste de estreno para dar la bienvenida a ‘Mar afuera’ la nueva apuesta de la plataforma que sigue apostando por la ficción española. La nueva serie original de atresplayer, explican en la propia web de la cadena, está protagonizada por Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón. Es la adaptación española de la ficción italiana ‘Mare Fuori’, una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años.

Completa su reparto con la incorporación de Miguel Frouchtman, Nekane Magaña, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Marcel Serrano y Pablo Louazel como el resto de jóvenes internos. También estarán en la serie Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros.

Jóvenes en un centro de internamiento

Un grupo de jóvenes donde todos tienen algo en común, da igual cómo hayan sido sus vidas en el pasado, su presente tiene un nombre y un lugar, el centro de internamiento de Santa Bárbara.

En atresplayer explican que Álvaro y Carlos, interpretados por Gabriel Guevara y Hugo Welzel respectivamente, son los protagonistas de la serie. Ambos acaban de llegar al Santa Bárbara y hasta ese momento sus vidas no tenían nada que ver.

Álvaro es “el hijo perfecto” de una familia maravillosa, en la que todo se tambalea cuando su hijo pasa a ser detenido. Mientras que Carlos, es el hijo pequeño de una familia desestructurada que ha crecido en un barrio complicado y por desgracia conoce más que de sobra la banda de ‘Los Pajaritos’ de la que no se podrá librar ni dentro del centro. Aunque él piense aferrarse a la idea de prosperar y tener un futuro mejor por muy complicado que resulte.

“Saray interpretada por Laura Simón es la única interna del centro que quiere estar ahí. Y es que estar dentro de este Centro de Internamiento de Menores Infractores es mejor que vivir con una madre con un severo trastorno bipolar que le hace la vida imposible. Por distintos antecedentes, Saray interna en el CIMI. Lo que de entrada parecía un castigo, resulta ser una segunda oportunidad para Saray, pues allí puede descansar y desarrollar todo su potencial. Descubren que tiene altas capacidades y la posibilidad de retomar sus estudios se convierte en un verdadero reto que está dispuesta a afrontar”, comentan.