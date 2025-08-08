El 7 de septiembre, vuelven las reinas

Ya hay fecha. El 7 de septiembre a las 20.00 horas conoceremos a las reinas que participarán en la quinta temporada de "Drag Race". Este programa de Atresmedia ofrece una carrera de desafíos en la que se busca a la mejor superestrella drag.

Al frente de Drag Race España estará de nuevo Supremme de Luxe, acompañada por Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking como jurado. "En cada programa, las concursantes se enfrentan pruebas eliminatorias hasta la coronación de la ganadora", explican en la web, en la que se pueden ver todos los episodios de las cuatro temporadas que ya se han emitido del programa de telerralidad. Entre las pruebas: sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales.

Esta temporada, aseguran desde Atresmedia, "llega con muchas sorpresas, inesperados giros en su mecánica y grandes novedades. Una de las más importantes es la cuantía del premio de la ganadora y es que este pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros".