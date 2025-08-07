Lisboa se avecina
Mediaset pone fecha de estreno a 'La que se avecina: Portugal', aunque no será su única ventana de emisión en agosto
Factoría de Ficción emitirá los primeros capítulos antes de su lanzamiento completo en Prime Video.
Carlos Merenciano
Mediaset ya ha puesto fecha para el estreno en España de 'La que se avecina: Portugal', la adaptación lusa de la emblemática comedia creada por Alberto y Laura Caballero. El canal temático Factoría de Ficción será el encargado de lanzar el primer episodio mañana viernes 8 de agosto a las 22:55 horas, en una emisión especial previa a su desembarco completo en streaming.
Y es que 'La que se avecina: Portugal' no será exclusiva de Mediaset. Prime Video estrenará al completo la temporada el viernes 22 de agosto, sumando así otra producción internacional a su catálogo de comedia europea. La ficción ha sido producida conjuntamente por la plataforma, la productora portuguesa See My Dreams y el canal luso TVI, inspirándose en los mismos conflictos vecinales y absurdos cotidianos que convirtieron al formato original en todo un fenómeno televisivo.
La historia nos traslada a una urbanización a las afueras de Lisboa bautizada como 'Terrazas del glamour'. Un condominio nuevo, lleno de defectos, con vecinos ruidosos, interfonos que no funcionan y paredes tan finas que la privacidad se convierte en una quimera. Allí se desarrolla el día a día de una galería de personajes tan disparatada como reconocible.
Entre los protagonistas se encuentran Jorge y Gisela, un matrimonio sarcástico e insoportable para sus vecinos; Pedro y Sofía, recién casados y atrapados en las tareas de administración del edificio; Raquel, la vendedora de pisos que actúa como voz de la razón; o João y Sílvia, padres de tres hijos que fingen un nivel social que no tienen. También destacan Diana, la peluquera del condominio; Luís, su marido concejal; la temida Doña Delfina y su inseparable Alda; el actor egocéntrico Sérgio y su hermano Joaquim; Cristina y su compañero brasileño Fernando; o los jubilados Júlio y Rosa, siempre entrometiéndose en la vida de su hijo Pedro.
En el primer capítulo, los nuevos vecinos descubren que los pisos no cumplen lo prometido, los ancianos okupan el piso piloto y los problemas se multiplican desde el primer minuto. Una comedia coral que, igual que su predecesora española, promete caos, gritos, enredos y muchas carcajadas, ahora con sabor portugués.
