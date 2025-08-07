Quién es María, la abuela de Pasapalabra que puso a Manu contra las cuerdas en la Silla Azul

Manu nunca había estado tan cerca de la eliminación. El madrileño ha estado contra las cuerdas en la Silla Azul del último programa de Pasapalabra por culpa de la habilidad en el vocabulario de María, una 'abuela' de Sevilla. Todos los fans del psicólogo tuvieron el corazón en un puño durante varios minutos ya que se quedó en blanco en una definición permitiendo a su contricante quedarse a un solo acierto de ser la nueva rival de Rosa en el mítico concurso de Antena 3.

Manu, en una de sus anteriores programas en 'Pasapalabra' / Mediaset España

El favorito para llevarse el millonario bote de Pasapalabra está siendo sorprendido por el grandísimo nivel de Rosa en los últimos dos meses. La gallega se ha especializado en la táctica de Orestes Barbero para ponerse por delante en el Rosco y añadirle a Manu toda la presión. Rosa hace una primera vuelta espectacular sumando casi todos los aciertos y cuando no se sabe ninguna definición más decide plantarse y obligar a Manu a responder sin pausa ni tener tiempo para pensar.

Gracias a esta arriesgada estrategia, Rosa ha conseguido llevarse el triunfo en El Rosco en varias ocasiones condenando a Manu a jugarse su permanencia en Pasapalabra contra un participante desconocido que llega con la ilusión por bandera. Durante su programa número 309 y con más de 185.000 euros en su bote particular, Manu ha estado contra las cuerdas.

El madrileño ya tuvo que enfrentarse este verano a una Silla Azul larguísima. Daniel, un trabajador social de Zaragoza, demostró que se merecía entrar en Pasapalabra aguantando hasta 12 preguntas en la prueba más incierta del programa presentado por Roberto Leal. Sin embargo, María, una abuela andaluza, superó al propio aragonés poniendo en serio riesgo la continuidad de Manu en Pasapalabra.

La sevillana mostró una seguridad poco habitual entre los aspirantes, a los que normalmente les pueden los nervios de verse las caras con Manu y Rosa, dos concursantes históricos y muy queridos de Pasapalabra. María tenía que encontrar palabras con la A mientras que Manu se tuvo que conformar con la S, una letra que le iba a jugar una mala pasada.

De 'software' a algoritmo

"Voz inglesa que designa el conjunto de programas e instrucciones para ejecutar ciertas tareas en un ordenador", fue la definición que Manu no fue capaz de acertar al responder 'setup' cuando la respuesta correcta era 'software'. Un error nada habitual del madrileño, que hacía meses que no fallaba una respuesta en la Silla Azul.

El fallo de Manu abría una posibilidad de despedida de Pasapalabra si María continuaba demostrando su gran habilidad con el vocabulario. Sin embargo, el error del madrileño fue la condena de la andaluza que comenzó a dudar en sus respuestas. Primero, casi erra en 'antípoda' y después no fue capaz de acordarse de 'asistencia' para referirse al pase en baloncesto que va antes de una canasta.

Con la Silla Azul igualada, Manu no falló en 'saeta', pero María no encontró la solución a la siguiente definición: "Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema". La abuela andaluza se quedó sin tiempo y sin responder 'algoritmo' por lo que Manu continuará en Pasapalabra tras superar la Silla Azul más complicada que se recuerda.