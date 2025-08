Las imágenes que confirman la separación de Nuria Roca de Juan del Val tras 24 años casada: "Otro año más sin Juan"

Nuria Roca y Juan del Val forman, desde 1998, una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Padres de tres hijos, Juan (23), Pau (19) y Olivia (15), compaginan a la perfección su vida personal con sus compromisos profesionales, compartiendo plató en 'El Hormiguero' y 'La Roca' y demostrando, en cada una de sus apariciones, que siguen tan enamorados como el primer día después de 27 años de relación.

Ahora, han salido a la luz unas imágenes que demuestran que tener una relación de pareja no está reñido con pasar tiempo separados y en compañía de un grupo de amigos. Es lo que ha hecho Nuria Roca que, a tenor de las fotos que ha compartido en su perfil de Instagram, la periodista está disfrutando del verano sin su marido y con un nutrido grupo de amigos.

Algo que ha hecho saltar las alarmas, inundando la red de especulaciones, algunas en clave de humor, sobre una posible separación. "Otro año más que te has separado. ¡Vaya tela! Recuerda, otra vez lo sacarán y dirán que hay crisis", "Otro año sin Juan, madre mía. Otro divorcio".

El secreto de su relación

Sin embargo, como reconoce, "tener secretos en la pareja está fenomenal". "Si tú eres de las que eres capaz de contárselo todo a una persona, me parece una cosa loca, me parece aburridísimo, también te digo. Yo creo que la gente tiene que tener secretos con la familia, con los hermanos, con los amigos, en fin, tú tienes que tener un mundo tuyo interior y luego compartir lo que quieras con tu pareja, con tu familia, con todos" explica con sinceridad, dejando claro que no se lo cuenta todo a Juan y que ese es otro de los ingredientes de su felicidad.

Contando los días para irse de vacaciones, Nuria adelanta que aunque tendrá programa de 'La Roca' hasta el 6 de junio, ya están ultimando sus planes: "Voy a descansar, me iré a Menorca unos días, luego a Cádiz otros los cinco juntos, y entre medias iré y vendré y estaré en casa, que me apetece mucho".

Precisamente cuando la presentadora comience su descanso estival, su compañera en 'El Hormiguero' Tamara Falcó celebrará su segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva. Como asegura, "yo los veo muy bien juntos, los sigo por redes, y a Tamara la veo feliz, con lo cual entiendo que están muy bien", reconociendo que no ha preguntado a la marquesa por sus planes de maternidad "porque me parece algo muy personal".