'Tardear' desvela las chocantes palabras de Rodolfo Sancho al reportero del programa tras vetarle

Este lunes, 'Tardear' ha querido aclarar varias informaciones coincidiendo con el segundo aniversario del crimen cometido por Daniel Sancho en Tailandia. Por un lado, el programa ha desmontado las declaraciones del abogado Marcos García Montes sobre las supuestas comodidades del joven en la cárcel. Por otro, ha emitido por primera vez las imágenes completas del momento en que Rodolfo Sancho vetó a uno de sus reporteros en un photocall, dejando claro que no quería hablar con el espacio de Telecinco.

Alejandro Rodríguez, reportero del programa, ha explicado en directo que “todo lo que ha dicho García Montes sobre la vida de Daniel Sancho en prisión es mentira”. El abogado había asegurado que el hijo del actor dormía solo, hablaba semanalmente con sus padres y su psicólogo y llevaba una vida tranquila. Rodríguez lo desmintió tajantemente: “Daniel comparte celda con otros doce presos, duerme sobre mantas y se despierta a las cuatro de la mañana, a las cinco cantan el himno. No tiene ningún privilegio. ¿Hace videollamadas? Sí, porque es preso internacional, no por favoritismos”. También negó otra afirmación del abogado: “No está escribiendo sus memorias. Lleva dos años anotando su día a día en una agenda personal, pero no hay intención de publicar nada”.

Pero el momento más tenso llegó al abordar el supuesto veto de Rodolfo Sancho al programa. 'Tardear' emitió por primera vez la secuencia completa en la que se ve cómo el actor se niega a atender al reportero durante un acto público. La encargada del photocall le advierte a Alejandro: “Es que me ha dicho que no, lo siento”. A pesar de ello, el reportero se acerca a Rodolfo Sancho y le lanza un “¿cómo estás?”. La respuesta del actor es inmediata: le da un pequeño toque en el hombro y le espeta “sí, sí… Anda, ¡quita!”. Lejos de rendirse, el periodista le pregunta mientras lo sigue: “¿Por qué no quieres hablar conmigo, Rodolfo?”. El actor, sin detenerse, responde: “Anda, tú sabes por qué”.

Desde plató, Verónica Dulanto señalaba que “aquí hay un problema personal entre Rodolfo y tú”. Alejandro Rodríguez lo negó rotundamente: “Yo no he tenido nunca ningún incidente con él. Lo único que he hecho desde el minuto uno es cubrir el caso de su hijo. La última información que dimos fue la de los mensajes vejatorios que envió a Silvia Bronchalo, y entendemos que eso no le gustó”. El reportero insistía: “Yo me voy a ceñir a mi trabajo y a este programa, que es contar la verdad”. “Y bien qué haces”, concluía Verónica Dulanto, “y si le gusta bien y si no también, porque se va a contar igual”.