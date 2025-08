David Cantero incendia a los "nostálgicos" de X con su reflexión sobre el franquismo: "El cateto eres tú"

El dictador Francisco Franco murió en 1975 y dio paso a la época democrática en España. Pese a que este 2025 hará medio siglo que cedió el poder y reinstauró una monarquía que la república había luchado para abolir, son muchos quienes todavía piensan que la etapa con su figura en el poder fue mejor que la actual, pese a tener menos libertades y una censura que se hizo insultante en lugares como Catalunya.

Sin embargo, también hay personas que no temen expresar su opinión acerca de esa época y en levantar la voz en contra de la romantización de una de las épocas más oscuras de la historia de España. Es el caso del periodista, expresentador de los Informativos en Telecinco, David Cantero, que ha hablado sobre el tema.

"Era una España gris y con muy pocos matices, hasta la escala de grises era reducida. Era un país atrasado y privado de libertad por un régimen absolutista y dictatorial, por la cruel dictadura de unos tipos muy cortos de miras, muy cínicos y muy catetos", afirmaba el periodista en una reciente entrevista con 'El Español'.

Las respuestas en X a David Cantero

Estas palabras han incendiado a una parte de los usuarios de las redes sociales. En concreto, en X son muchos quienes critican con dureza la postura ideológica del madrileño, seguramente de una ideología completamente opuesta a la que profesa.

"Bueno... Pues ya sabemos por qué Mediaset largó de mala manera a un gran profesional de la información como David Cantero", indica un usuario. Hace referencia a la marcha del profesional de la cadena italiana que ocurrió el pasado mes de marzo después de 15 años al frente de los telenoticias, y manda un dardo a la empresa presidida por Cristina Garmendia en España. Sin embargo, el mismo Cantero se aseguró de dejar claro que la división de sus caminos fue "un divorcio amistoso" propiciado por la voluntad de la cadena de "abaratar costes".

Pero más allá de pullas a su antigua empresa, muchos de los comentarios van en contra del periodista. 'Plataforma2025', que se define como "un espacio para recordar y honrar la memoria de Francisco Franco", no duda en opinar sobre el estado actual del país: "Sin Franco, España es un país donde gilipollas como David Cantero pintan", dejaba escrito, insultando al periodista. Pero no es el único, pues los comentarios del estilo "subnormal", "presentador de medio pelo", "payaso", "el cateto eres tú" o "sectario de mierda y un paleto ignorante".

Otros, se fijan en el origen de Cantero: "Es hijo de un señor que dejó a su mujer con tres hijos por su madre. Se crió como el hijo de "la otra" en unos tiempos en los que esas circunstancias marcaban mucho, y no sólo en la España de Franco, en todas partes. Alberga un gran resentimiento", aseguran acerca de su niñez y su familia.

Cantero, como ha explicado él mismo, es fruto de una relación entre una mujer soltera y un hombre casado con cuatro hijos con otra mujer: "Mi padre tenía otra familia, cuatro hijos. Oficialmente, yo era un bastardo y mi madre prostituta", comentaba en el pasado.

Sin embargo, Cantero tiene su opinión y la seguirá defendiendo: "Por fortuna, todo cambió. No puedo comprender que haya nostálgicos de aquellos tiempos tristes y oscuros, sobre todo gente tan joven. No tienen ni puñetera idea de lo que es la vida privada de libertades en una dictadura. Con Franco no se vivía mejor, no", sentenciaba durante la entrevista.