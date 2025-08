Afra Blanco, indignada como nunca contra Feijóo por decir que las vacaciones "están sobrevaloradas"

Una frase al final de un discurso ha servido para que estalle la polémica. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo bromeó el jueves con el descanso de los trabajadores afirmando que "las vacaciones están sobrevaloradas".

Instantes después, las críticas comenzaron a llegar desde los demás partidos políticos, pero también desde los platós de televisión, donde ayer Afra Blanco cargó contra el político por su frase.

La sindicalista ha expresado su opinión en 'laSexta Xplica' defendiendo este derecho irrenunciable que tienen los trabajadores: "Las vacaciones son un derecho y una necesidad. Sobrevaloradas no están. Me indignó muchísimo, el 75% de los trabajadores no desconectan al salir del trabajo, y el 30% tampoco lo hace cuando está de vacaciones".

Además, Blanco aprovecha para lanzar un pequeño dardo a Felipe González, expresidente del Gobierno: "Entiendo que a Feijóo no le cayeran bien ni Largo Caballero ni la II República. Y tampoco Felipe González en su versión de Felipe González. El de ahora sí", finalizó.