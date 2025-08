Desvelan el motivo real de la derrota de RoRo contra Abby en 'La Velada del año 5'

El combate entre Abby y RoRo en 'La Velada del Año 5', celebrada el pasado 26 de julio, todavía sigue coleando en redes sociales. La pelea no solo ha sido la más comentada, sino también la que más polémica ha tenido, al menos entre los usuarios de estas plataformas digitales.

Los jueces decidieron que la victoria era para Abby, pero buena parte de la comunidad ha clamado contra lo que considera una injusticia, ya que creen que la actuación de RoRo fue mucho mejor que la de su competidora.

Ha tenido que pasar una semana para que una voz experta explique los argumentos por los que los jueces decidieron que la victoria era para Abby. Salvador Salvá, árbitro experimentado y encargado de aplicar el reglamento en todos los combates de 'La Velada del Año' desde su primera edición ha pormenorizado los motivos.

"Cargaba como un ariete"

"Yo ya me imaginé el tipo de combate que se podía dar porque había una diferencia de altura importante. Entonces, cuando tú encuentras un combate con esa diferencia, normalmente el púgil más pequeño lo que hace es intentar acortar la distancia. El problema de todo eso es la forma en que lo aplicaba, que no era legal".

El árbito de boxeo ha explicado que RoRo cargaba "como un ariete" y, aunque su estrategia era la correcta para anular la distancia y la ventaja de la envergadura de Abby, el problema residía en la forma en la que lo hacía, empujando con los brazos por delante e incluso impactando con la cabeza en el pecho de su rival.

"El problema que yo tuve aquí es que me oía pero no me escuchaba. Yo sí estaba escuchando a la esquina que tenía ella, y las indicaciones que le daban era las que yo pensaba que tenía que hacer", ha relatado. "La situación no le dejaba tener claridad para pensar", reflexiona.

"Si analizamos el boxeo que hubo, los golpes claros, las combinaciones... son de Abby claramente. Yo pienso que a la hora de valorar el combate no hay ninguna discusión, es que está muy claro", ha apostillado Salvador Salvá.