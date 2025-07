El documental sobre Leiva llega a Movistar Plus+: ‘Hasta que me quede sin voz’

‘Hasta que me quede sin voz’, un retrato vital crudo y con un acceso insólito al músico Leiva, es el resultado de un trabajo colectivo entre Mario, Lucas y Sepia. La película documental, que comenzó su rodaje en Nueva York en septiembre de 2023, tendrá su puesta de largo en el Festival de San Sebastián (del 19 al 27 de septiembre) con su proyección en el espectacular Velódromo de Anoeta. Tras su paso por el Festival, ‘Hasta que me quede sin voz’ llegará en exclusiva a cines de toda España el 17 de octubre y, posteriormente, se estrenará en Movistar Plus+.

Leiva, en una imagen promocional de 'Gigante' / Cedida

Leiva, figura esencial de la música española, apuntan en la plataforma, “es uno de nuestros artistas en activo más queridos y exitosos: multi instrumentista, compositor y productor”, ha firmado más de 250 obras, incluyendo música para proyectos cinematográficos, y ha publicado un total de 12 álbumes de estudio, con los que ha alcanzado 3 Doble Discos de Platino, 6 Discos de Platino, 2 Discos de Oro, o los fulgurantes Séxtuple Disco de Platino, 2 Cuádruple Platino y 3 Triple Platino en Canciones, logrados con algunos de sus himnos, entre otras certificaciones destacables, así como sus 2 Premios Goya a Mejor Canción Original, entre otros importantes reconocimientos y nominaciones obtenidas a lo largo de sus más de 25 años de carrera.

Un documental en primera persona

Con los abismos que ello conlleva, en este documental de Movistar Plus+ Leiva narra en primera persona un retrato crudo y sin artificios de la espiral de frenetismo vital que atraviesa, y concede un acceso insólito a su vida en la cúspide de su carrera.

La batalla emocional a la que se enfrenta Leiva para sobrellevar su problema de voz es el centro sobre el que gravita 'Hasta que me quede sin voz', una película narrada por el propio Leiva en primera persona y en la que no hay testimonios de nadie. Todo lo que se ve, sucede.

Producida por Blur, productora estrechamente ligada a la carrera de Leiva desde sus primeros videoclips, 'Hasta que me quede sin voz' muestra sin límites los desafíos del artista en la gira mundial de 2023 así como la grabación de su disco 'Gigante' entre 2024 y 2025 o la creación de la propia canción original de la película.

Esta película documental es un viaje íntimo y crudo en el que conoceremos las piedras angulares de su vida: un accidente que le marcó la vida en su adolescencia, sus comienzos, su barrio, sus amigos y familia, sus inicios con Pereza, el final de la banda y su reencuentro con Rubén Pozo. También mostrará la estrecha relación familiar y profesional con su íntimo amigo Joaquín Sabina, entre otros.